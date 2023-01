Mann in Nürnberg getötet: Polizei nimmt mutmaßlichen Schützen in Rimini fest

Im November hat ein Mann vor einem Restaurant in Nürnberg zwei Männer erschossen. Man überlebt den Angriff nicht. Suchanrufe bleiben erfolglos. Nun kommt die Polizei offenbar durch die Ortung eines Telefons zu dem mutmaßlichen Täter.

Nachdem im Oktober vergangenen Jahres vor einem Nürnberger Restaurant tödliche Schüsse gefallen waren, wurde der Verdächtige im italienischen Rimini festgenommen. Eine Sprecherin der Nürnberger Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung, ohne weitere Details zu nennen. Wie die Ermittler in einer Mitteilung schreiben, wurde der Mann am Donnerstag gefasst. Am Montagmorgen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam in einer Pressekonferenz über den Fall informieren.

Der 28-Jährige soll im Oktober vor einem Restaurant im Nürnberger Süden zwei weitere Männer erschossen haben. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo einer von ihnen starb. Der Verdächtige ist seither auf der Flucht. Die Polizei suchte nach einem Haftbefehl gegen den ihr namentlich bekannten türkischen Staatsangehörigen.

Nach Informationen von „Bild“ war der Verdächtige drei Wochen vor der Tat aus der Ukraine nach Deutschland eingereist. Der Standort seines Smartphones führte die Ermittler nach Rimini, wo er sich in einem bekannten Hotel versteckte, so die Zeitung weiter. In seinem Zimmer wurden neben gefälschten Dokumenten und Handys auch eine Glock-Pistole und Munition gefunden.

Die Polizei setzte Anfang November eine Sonderkommission (SOKO) ein, um den Schützen zu finden. Mitte Januar wandte sie sich erneut mit einer Fahndung an die Bevölkerung. Die Ermittler veröffentlichten auch ein neues Foto des mutmaßlichen Schützen und setzten eine Belohnung von 10.000 US-Dollar aus. Außerdem berichtete die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ über den Fall. „Einige Hinweise sind eingegangen. Zwei Hinweisen wird nun nachgegangen“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft vor rund zehn Tagen. Eine heiße Spur ist nicht darunter.