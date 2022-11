Mann, der „The Terminal“ inspirierte, stirbt am französischen Flughafen – AFP – RT Games & Culture

Ein iranischer Exilant, der mehr als ein Jahrzehnt auf einem französischen Flughafen festsaß und einen Steven Spielberg-Film inspirierte, ist nur wenige Wochen nach seiner Rückkehr an den Verkehrsknotenpunkt, den er lange sein Zuhause nannte, eines natürlichen Todes gestorben, berichtete Agence France-Presse.

Mehran Karimi Nasseri, der behauptete, den Iran 1977 verlassen zu haben, starb am Samstag im Terminal 2F des Pariser Flughafens Charles de Gaulle, zitierte die Nachrichtenagentur einen Flughafenbeamten. Er war 77 Jahre alt.

Nasseri, dem in Belgien der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde, reiste im November 1988 durch Europa, um seine Mutter ausfindig zu machen. Ohne Visum wurde ihm die Einreise nach Großbritannien, Deutschland und in die Niederlande verweigert, bevor er am Pariser Flughafen ankam, wo er festgenommen und in das Gebäude von Terminal 1 entlassen wurde.









Dort blieb er nur mit seinem Koffer, lebte von Lebensmitteln, die ihm Flughafenangestellte gaben, und nannte sich selbst „Herr Alfred.“ Ein französisches Gericht entschied 1992, dass Nasseri nicht gewaltsam vom Flughafen ausgewiesen werden könne, ihm aber auch nicht die Einreise ins Land gestattet werden könne. 1999 wurde ihm die Aufenthaltserlaubnis als Flüchtling gewährt, den Flughafen wollte er bis dahin aber nicht mehr verlassen.

Nasseris Geschichte erregte später die Aufmerksamkeit von Spielberg, der ihm 250.000 Dollar für die Rechte anbot, daraus einen Film zu machen. Der Film von 2004, ‚Das Terminal,‘ spielte Tom Hanks als Osteuropäer, der an einem US-Flughafen feststeckte, nachdem ihm die Einreise verweigert und sein eigenes Land durch einen Staatsstreich übernommen worden war.

Im selben Jahr wurde Nasseris Autobiografie veröffentlicht, die vom britischen Autor Andrew Dorkin mitgeschrieben wurde. 2006 verließ er schließlich den Flughafen, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er sei vor ein paar Wochen zurückgekehrt, nachdem er den größten Teil seines Hollywood-Geldes ausgegeben hatte, sagte der Flughafenbeamte gegenüber AFP. In seinem Besitz wurden mehrere tausend Euro gefunden.