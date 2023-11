Mann, der der Enthauptung einer weiblichen Verwandten beschuldigt wird, in San Francisco festgenommen

Nach Angaben der Polizei wurde in San Francisco ein Mann aus Kalifornien mit einem „420“-Kopftattoo festgenommen, dem vorgeworfen wird, eine Verwandte enthauptet zu haben und mit ihrem Kopf vom Tatort geflohen zu sein.

Luis Aroyo-Lopez, 24, wurde am Samstagmorgen gegen 7:30 Uhr am Transbay-Terminal festgenommen, nachdem Polizeibeamte von San Francisco ihn anhand der Beschreibung eines wegen Mordes in Santa Rosa gesuchten Verdächtigen erkannt hatten, berichtete KRON.

Die Verhaftung erfolgte nach einer hektischen Suche nach Aroyo-Lopez, nachdem die Polizei von Santa Rosa am Donnerstag gegen 15:40 Uhr in einem Wohnhaus im Block 2500 des Pomo Trail die enthauptete Leiche einer Frau entdeckt hatte.

Nach Angaben der Polizei von Santa Rosa fehlte der Kopf der Frau, und die Polizei geht davon aus, dass Aroyo-Lopez ihn mitgenommen hatte, als er den grausigen Tatort zu Fuß verließ.

Die Polizei hat nicht gesagt, ob der Kopf des Opfers seit seiner Festnahme geborgen wurde oder nicht.

Die Polizei sagte, die Frau, die noch nicht identifiziert werden konnte, sei eine Verwandte von Aroyo-Lopez, obwohl ihre Beziehung zu ihm nicht sofort klar sei.

Luis Aroyo-Lopez, 24, wurde verhaftet, weil er angeblich eine weibliche Verwandte enthauptet hatte und mit ihrem Kopf geflohen war. Polizeibehörde Santa Rosa

Nachdem er als Verdächtiger identifiziert wurde, der als „bewaffnet und gefährlich“ gilt, veröffentlichte die Polizei ein Foto von ihm, auf dem seine auffällige Tätowierung „420“ und ein Marihuanablatt auf der linken Seite seines Kopfes zu sehen waren.

Aroyo-Lopez wurde kürzlich aus dem Staatsgefängnis entlassen und unter Post-Release-Community-Supervision gestellt. Zuvor saß er wegen Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe und Anklage wegen Waffenbesitzes in einem unabhängigen Vorfall im Gefängnis, teilte die Polizei mit.

Weitere Informationen zu seiner Festnahme werden noch bekannt gegeben, teilte die Polizei mit.