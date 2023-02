Mann, der beschuldigt wird, einen dienstfreien New Yorker Polizisten getötet zu haben, der versuchte, einen Geländewagen zu kaufen, wurde wegen Mordes angeklagt

CNN

Der Verdächtige der Erschießung des dienstfreien New Yorker Polizeibeamten Adeed Fayaz wurde des Mordes angeklagt, teilte die Staatsanwaltschaft des Bezirks Brooklyn am Mittwoch mit.

Randy Jones, 38, wurde am Mittwoch angeklagt und reichte kein Plädoyer ein. Er wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Polizeigewahrsam genommen.

Jones sieht sich zwei Fällen von Mord zweiten Grades gegenüber – einer mit der Auflage, während eines Raubüberfalls begangen zu werden, einem Fall von Mord ersten Grades, zwei Fällen von versuchtem Raub und zwei Fällen von kriminellem Besitz einer Waffe, heißt es in der Strafanzeige.

Die Legal Aid Society, eine gemeinnützige Organisation, die arme New Yorker in Rechtsangelegenheiten vertritt, wird Jones‘ Anwälte stellen.

„Obwohl wir anerkennen, dass dies eine schmerzhafte und schwierige Zeit für die Familie, Freunde und die Gemeinschaft des New Yorker Polizeibeamten Adeed Fayaz ist, hat Randy Jones Anspruch auf die Unschuldsvermutung, ein grundlegendes Prinzip, das in der Verfassung der Vereinigten Staaten vorgeschrieben ist“, a Legal Erklärung der Aid Society. „Wir ermutigen die Öffentlichkeit, ein Urteil zurückzuhalten und diesen Fall durch das Strafrechtssystem zu führen.“

Der Anwalt von Jones wird „mehr zu sagen“ zu dem Fall haben, sobald er erste Informationen von der Staatsanwaltschaft erhalten hat, heißt es in der Erklärung weiter.

Polizeibeamte sagten, der 26-jährige Fayaz und sein Schwager hätten am Samstag versucht, einen auf dem Facebook-Marktplatz zum Verkauf stehenden SUV für 24.000 US-Dollar zu kaufen.

Zeugenaussagen und Videos zeigen angeblich, dass Jones eine Pistole auf Fayaz gerichtet hat, während er sagte: „Wo ist das Geld“, sagte ein NYPD-Detektiv in der Beschwerde.

Jones feuerte dann die Pistole ab und schoss Fayaz in den Kopf, heißt es im Gerichtsdokument.

Der Schwager nahm eine Waffe von Fayaz‘ Hüfte und feuerte mindestens sechs Mal, sagte NYPD-Detektivchef James Essig eine Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Der Angreifer fuhr vom Tatort weg, sagte Essig. Das Video der Dashboard-Kamera vom Fahrzeug des Schwagers half den Detectives, das Auto zu identifizieren, in das der Angreifer geflohen war, fügte er hinzu.

Fayaz, der verheiratet war und zwei kleine Kinder hatte, starb am Dienstag.

„Polizist Adeed Fayaz war ein Vater, ein Ehemann, ein Sohn und ein Beschützer unserer großartigen Stadt.“ NYPD-Kommissar Keechant Sewell twitterte. „Offizier Fayaz wurde Samstagnacht angeschossen und erlag heute auf tragische Weise seinen Verletzungen. Unsere Abteilung trauert zutiefst um seinen Tod, und seine Familie und seine Lieben sind in unseren Gebeten.“

Jones sei am Montag in einem Motel in Nanuet, einem Weiler nördlich von New York, festgenommen worden, sagte Essig. Eine Frau, die im Motelzimmer war, wurde in Gewahrsam genommen und verhört, aber sie wird derzeit nicht angeklagt, sagte Essig.

Die Behörden legten Jones mit Handschellen an Fayez‘ Handschellen, sagte Essig. „Wir wollten, dass er weiß, wer, was er diesem Offizier angetan hat. … Und ich denke, es sendet eine starke Botschaft“, sagte er.

Die Behörden untersuchen, ob der Mann mit anderen gemeldeten Raubüberfällen auf dem Facebook-Marktplatz in Verbindung steht, darunter einem, der laut Essig Anfang Januar „ganz nebenan“ passiert ist.