Mann bekennt sich des rücksichtslosen Verhaltens bei der Schießerei in St. Charles schuldig – Shaw Local

Ein Mann aus St. Charles wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem er sich am Freitag wegen rücksichtslosen Verhaltens und anderer Anklagen im Zusammenhang mit der Kopfschießung eines Mannes im Jahr 2021 schuldig bekannt hatte.

Jacob W. Krueger, 24, aus dem 200er Block der North Tyler Road, bekannte sich ebenfalls des rechtswidrigen Besitzes von Cannabis mit Lieferabsicht schuldig. Er wurde wegen Drogendelikten zu vier Jahren Gefängnis und wegen rücksichtslosen Verhaltens zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und wird die Strafen gleichzeitig verbüßen.

Nach Angaben der Polizei handhabten Krueger und ein Gast in seiner Wohnung im Juli 2021 eine 9-mm-Pistole, als Krueger sie abfeuerte. Gerichtsakten zufolge wurde der Gast, ein 20-jähriger Mann, am Kopf getroffen. Nach Angaben der Polizei rief Krueger die Notrufnummer 911 an und bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden Drogen und andere Waffen gefunden.

Krueger muss mindestens 50 % seiner Haftstrafe verbüßen, bevor er Anspruch auf Bewährung hat. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft von Kane County soll er sich am 5. Januar stellen.

Außerdem wurde er zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 22.528 US-Dollar an einen Verwandten des Opfers verurteilt.

https://www.dailyherald.com/news/20231205/man-pleads-guilty-to-reckless-conduct-in-st-charles-shooting