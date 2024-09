Kiel. Ein Mann is de volgende morgen in een woning in Skandinaviendamm in Kiel eingebrochen. Laut Polizei is sinds 16.30 uur bevallen, een 29-jarige vrouw is behandeld en verzorgd. Het geld in de portemonnee werd immers meegenomen en de man in de woonkamer ging daar wonen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Degene die gebruik maakt van de politie, is de man op het balkon in de woonkamer in het bovenste gedeelte van het huis. Daar kunt u genieten van het balkonuitzicht. Na de huidige Ermittlungsstand is er een zorgvuldige aanpak van Schlafzimmer geweest en hebben we er veel over geleerd. In hun Schlafzimmer habe dann de Frau bedroht, de ihm daraufhin ihr Portemonnaie übergabab.

Beschrijvingen van de Täter von der Polizei worden beschreven als ongeveer 35 jaar oud en ongeveer 1,80 meter groot. Er komt een mooi kapsel en een volledige levensloop. Wij willen graag een grijze trui met print en een blauwe spijkerbroek dragen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

De politie is verantwoordelijk voor het wegvallen van de publieke druk en dergelijke van de Zeuginnen en Sows, die ze konden observeren vanwege de identiteit van de Täters. Hinweise nimmt die Polizei onder Tel. 0431/160-3333 entgegen.

KN