Ein Mann aus Yorkville, der wegen Besitzes von Kinderpornografie angeklagt ist, wurde im Rahmen einer Einigungsvereinbarung zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.

Nicholas J. Pantano, 41, aus dem 300er Block der Mill Street, wurde diese Woche in einem vereinbarten Plädoyer vom Kendall County-Richter Robert Pilmer wegen Kinderpornografie in drei Fällen verurteilt. Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft des Kendall County bekannte sich Pantano im Januar 2023 in mehreren Fällen der Verbreitung von Kinderpornografie schuldig, floh dann aber vor seiner Anhörung zum Urteil aus dem Bundesstaat.

Der Fall wurde zunächst von der Yorkville Police Department und der Internet Crimes Against Children Task Force untersucht, nachdem das National Center for Missing and Exploited Children einen Hinweis gegeben hatte. Nach einer langwierigen Untersuchung wurde der Pressemitteilung zufolge eine Durchsuchung von Pantanos Haus, seinen Computern und persönlichen elektronischen Geräten durchgeführt.

Pantano wurde in zahlreichen Fällen des Besitzes von Kinderpornografie und in drei Fällen der Verbreitung oder Weitergabe der Bilder angeklagt.

„Dank der Sorgfalt des Kendall County Sheriff’s Office und des US Marshall’s Service wurde dieser Angeklagte im ländlichen Kentucky festgenommen und nach Kendall County zurückgebracht, um seine lange Haftstrafe anzutreten“, sagte Eric Weis, Staatsanwalt des Kendall County, in der Pressemitteilung . „Die Zusammenarbeit unserer örtlichen Behörden mit ihren Kollegen auf Bundesebene hat dafür gesorgt, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.“

Pantano muss sich für den Rest seines Lebens als Sexualstraftäter registrieren lassen und verbüßt ​​laut der Pressemitteilung drei Jahre lebenslänglich bei der obligatorischen Freilassung unter Aufsicht, die früher als Bewährung bekannt war.