CNN

—



Laut einer Mitteilung des US-Justizministeriums wurde ein Mann aus Missouri zu fast 16 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er im Jahr 2020 einen Brand gelegt hatte, der eine Moschee zerstörte.

Nicholas John Proffitt habe sich schuldig bekannt, Feuer zur Beschädigung von religiösem Eigentum und zur Begehung eines Bundesverbrechens eingesetzt zu haben, hieß es in der Pressemitteilung.

Gerichtsdokumenten zufolge wurde er zu 191 Monaten Gefängnis verurteilt, gefolgt von einer dreijährigen Freilassung unter Aufsicht und einer Entschädigung in Höhe von 551.217,91 US-Dollar.

Proffitt „hat das Cape Girardeau Islamic Center am 24. April 2020, dem ersten Morgen des islamischen heiligen Monats Ramadan, wegen des religiösen Charakters des Gebäudes absichtlich in Brand gesteckt“, so das Justizministerium. Das Feuer verursachte erhebliche Schäden am Islamischen Zentrum.

„Angriffe auf Moscheen in unserem Land sind Angriffe auf gläubige Menschen, die das Grundrecht untergraben, seine Religion frei von Angst oder Gewalt auszuüben“, sagte Kristen Clarke, stellvertretende Generalstaatsanwältin der Bürgerrechtsabteilung des Justizministeriums.

Nach Angaben des Justizministeriums wurde Proffitt am frühen Morgen des 24. April 2020 von einer Überwachungskamera dabei aufgezeichnet, wie er Gegenstände durch das Fenster des Islamischen Zentrums von Cape Girardeau, etwa 120 Meilen südlich von St. Louis, warf.

Das Filmmaterial zeigt auch, wie Proffitt Flüssigkeit aus zwei Behältern in der Moschee verspritzt und dann „irgendeine Art Feueranzünder“ verwendet, um die Flammen zu entzünden, heißt es in einer damaligen Pressemitteilung.

Der Haupteingang und der zweite Stock des Gebäudes seien erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei von Cape Girardeau zum Zeitpunkt der Brandstiftung mit.

„Das Recht zu beten, wie man möchte, ist der Kern der Ideale unserer Nation. Wenn jemand ein Gotteshaus angreift, greift er die amerikanische Rechte an und muss zur Rechenschaft gezogen werden, sagte ATF-Direktor Steven Dettelbach.

Laut Gerichtsdokumenten wurde Proffitt 2009 vor einem staatlichen Gericht wegen Sachbeschädigung verurteilt, die durch Diskriminierung motiviert war, nachdem er das Islamische Zentrum zerstört hatte.

Er bekannte sich in diesem Fall schuldig und wurde in beiden Anklagepunkten zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt, durfte die Strafen aber gleichzeitig verbüßen, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

„Dies ist das dritte Mal, dass Nicholas Proffitt islamische Institutionen in Missouri und anderswo angreift“, sagte Sayler A. Fleming, US-Staatsanwalt für den Ostbezirk von Missouri. „Er wurde nun zu einer erheblichen Gefängnisstrafe verurteilt, die die Gemeinschaft für lange Zeit vor weiterer Verfolgung bewahren wird.“

CNN hat Proffitts Bundesverteidiger um einen Kommentar gebeten.