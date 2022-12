Mann aus Missouri sucht Entlastung im Mord; 2 andere haben es gestanden

ST. LOUIS (AP) – Am Montag beginnt eine Anhörung in einem Fall, in dem entschieden wird, ob die Verurteilung eines Mannes aus Missouri aufgehoben werden soll, der fast drei Jahrzehnte wegen eines Mordes im Gefängnis verbracht hat, den zwei andere Personen später gestanden haben.

Lamar Johnson hat lange seine Unschuld beteuert, und der Staatsanwalt des Bezirks St. Louis, Kim Gardner, unterstützt seinen Antrag, seine Verurteilung aufzuheben. Die Generalstaatsanwaltschaft von Missouri behauptet jedoch, Johnson sei zu Recht für die Ermordung des 25-jährigen Marcus Boyd im Jahr 1994 verurteilt worden und sollte im Gefängnis bleiben.

Die Anhörung vor dem St. Louis Circuit Court wird voraussichtlich bis zu fünf Tage dauern.

Johnson wurde 1995 für schuldig befunden, Boyd wegen einer Drogenschuld von 40 Dollar tödlich erschossen zu haben, und erhielt eine lebenslange Haftstrafe. Ein weiterer Verdächtiger, Phil Campbell, bekannte sich einer reduzierten Anklage im Austausch für eine siebenjährige Haftstrafe schuldig.

Johnson behauptete, er sei mit seiner Freundin meilenweit entfernt gewesen, als Boyd getötet wurde. Jahre später widerrief der einzige Zeuge des Staates seine Identifizierung von Johnson und Campbell als die Schützen. Zwei weitere Männer haben seitdem gestanden und gesagt, Johnson sei nicht beteiligt gewesen.

Gardner leitete in Zusammenarbeit mit Anwälten des Midwest Innocence Project eine Untersuchung ein. Ihre Ermittlungen ergaben Fehlverhalten eines Staatsanwalts, geheime Zahlungen an Zeugen, gefälschte Polizeiberichte und eidesstattliche Aussagen.

Der ehemalige Staatsanwalt und der Detektiv, der den Fall untersuchte, wiesen Gardners Vorwürfe zurück.

Letzte Woche forderte der Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmitt, das Gericht auf, Gardner zu sanktionieren, und beschuldigte sie, Beweise verheimlicht zu haben. Schmitt sagte, Gardners Büro habe es versäumt, das Büro des Generalstaatsanwalts über die Prüfung von Schussrückständen an einer Jacke zu informieren, die nach seiner Verhaftung im Kofferraum von Johnsons Auto gefunden wurde. Schmitts Akte besagt, dass die Beweise versteckt wurden, „weil sie dazu neigen, zu beweisen, dass Johnson schuldig ist“.

Gardner, ein Demokrat, antwortete, indem er Schmitt, einen Republikaner, der Großspurigkeit bezichtigte. Sie sagte, das Versäumnis, einen Laborbericht über die Jacke abzugeben, sei auf eine übersehene E-Mail zurückzuführen. Sie nannte es auch irrelevant, da die Jacke bei dem Verbrechen nicht verwendet wurde.

Johnsons Unschuldsbehauptungen waren überzeugend genug, um ein staatliches Gesetz von 2021 voranzutreiben, das es den Staatsanwälten erleichtert, neue Anhörungen in Fällen zu erhalten, in denen neue Beweise für eine rechtswidrige Verurteilung vorliegen. Dieses Gesetz befreite letztes Jahr einen weiteren langjährigen Insassen, Kevin Strickland, nachdem ein Staatsanwalt einem Gericht mitgeteilt hatte, dass Beweise, die zu seiner Verurteilung verwendet wurden, widerrufen oder widerlegt worden waren. Er diente mehr als 40 Jahre für einen dreifachen Mord in Kansas City, bevor ein Richter ihn freiließ.

Jim Salter, The Associated Press