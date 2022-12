Mann aus Missouri sucht Entlastung im Mord; 2 andere haben es gestanden

ST. LOUIS (AP) – Lamar Johnson hat fälschlicherweise fast drei Jahrzehnte wegen eines Mordes in St. Louis im Gefängnis verbracht, nachdem ein Zeuge gezwungen worden war, ihn fälschlicherweise als den Schützen zu identifizieren, sagte ein Anwalt der örtlichen Staatsanwaltschaft am Montag einem Richter.

Aber die stellvertretende Generalstaatsanwältin von Missouri, Miranda Loesch, sagte, die Detectives würden aussagen, dass sie niemals jemanden bedroht oder gezwungen hätten. „Sie haben ihren Job gemacht“ und Spuren verfolgt, die auf Johnson als Mörder hindeuteten, sagte Loesch.

Kim Gardner, der dieselbe Anwaltskanzlei in St. Louis leitet, die Johnsons Verurteilung wegen Mordes im Jahr 1995 erwirkte, glaubt, dass er unschuldig ist, und versucht, ihn nach fast 28 Jahren im Gefängnis wegen der Erschießung von Marcus Boyd freizulassen. Die Generalstaatsanwaltschaft behauptet, Johnson sei zu Recht verurteilt worden.

Der Richter des St. Louis Circuit, David Mason, leitet die Anhörung, die voraussichtlich die ganze Woche dauern wird. Johnson war am Montag im Gerichtssaal, gekleidet in ein blaues Hemd und eine Krawatte mit einer braunen Hose. Er saß ruhig neben seinen Anwälten und hörte sich die Zeugenaussagen an.

Boyd wurde am 30. Oktober 1994 auf der Veranda seines Hauses von zwei Männern mit Skimasken erschossen. Ein Mann, der mit Boyd zusammen war, James Gregory Elking, entkam.

Johnson wurde des Mordes an Boyd wegen einer Drogenschuld von 40 Dollar für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein anderer Mann, Phil Campbell, bekannte sich einer reduzierten Anklage im Austausch für eine siebenjährige Haftstrafe schuldig.

Charles Weiss, ein Anwalt der Staatsanwaltschaft von St. Louis, beschrieb Mason die Umstände, die zu Johnsons Verhaftung führten.

Eine Frau, die in der Nähe wohnte, sagte der Polizei, Johnson sei die einzige Person, die sie kannte und die möglicherweise ein Problem mit Boyd hatte. Die Polizei stellte Johnson in eine Aufstellung, aber Elking identifizierte ihn zunächst nicht, sondern tat dies erst, nachdem Detectives ihn dazu gezwungen hatten, sagte Weiss.

Ein anderer Detective behauptete, Johnson habe ihm irgendwann gesagt: „Ich hätte den Weißen nicht am Leben lassen sollen“, und bezog sich dabei auf Elking. Weiss sagte, es gebe keine Aufzeichnung dieses Gesprächs, aber Loesch führte es als Beweis für Johnsons Schuld an.

Johnson behauptete, er sei mit seiner Freundin meilenweit entfernt gewesen, als die Schießerei stattfand. Elking widerrief seine Identifizierung von Johnson vor etwa 20 Jahren. Campbell und ein anderer Mann, James Howard, unterzeichneten später eidesstattliche Erklärungen, in denen sie den Mord zugaben und sagten, Johnson sei nicht beteiligt gewesen.

Campbell ist jetzt tot und Howard verbüßt ​​eine lebenslange Haftstrafe für einen Mord ohne Zusammenhang und fast ein Dutzend anderer Verbrechen, die während eines Vorfalls im Jahr 1997 begangen wurden. Er trug Handschellen und ein orangefarbenes Gefängnisoutfit, als er am Montag aussagte.

„Wie ist Marcus gestorben?“ fragte Johnsons Anwalt Jonathan Potts.

„Ich und Phillip Campbell haben ihn auf seiner Veranda getötet“, antwortete Howard.

Howard, 46, war zum Zeitpunkt von Boyds Ermordung 17 Jahre alt. Er sagte aus, dass er und Campbell beschlossen hätten, zu Boyds Haus zu gehen und ihn auszurauben, da Boyd einem anderen Freund Drogengeld schuldete. Sie zogen schwarze Kleidung und schwarze Skimasken an und fanden Boyd und einen zweiten Mann auf der Veranda, sagte er.

Howard sagte, er habe Boyd gepackt. Als sie sich stritten, griff Campbell ein. Howard sagte, Campbell habe Boyd in die Seite geschossen, während Howard ihm in den Hinterkopf und in den Nacken geschossen habe. Er sagte, sie hätten den Zeugen Elking nicht erschossen, weil sie nicht glaubten, er könne sie identifizieren.

„War Lamar Johnson da?“ fragte Potts.

„Nein“, antwortete Howard. Er sagte, er habe sich um 2002 entschieden, das Verbrechen zuzugeben und zu versuchen, Johnson bei der Befreiung zu helfen.

„Ich habe versucht, mein Unrecht zu korrigieren, das ich ihm angetan hatte“, sagte Howard.

Während er Howard verhörte, zitierte Loesch Inkonsistenzen in seiner Version der Ereignisse. Von Howard unterzeichnete eidesstattliche Erklärungen besagten, dass er und Campbell nach dem Mord zu Howards Haus zurückliefen und dass Campbell drei Tage im Haus blieb. Howard sagt jetzt, Campbell habe das Haus in der Nacht des Mordes verlassen. Howard gab auch zu, dass eine eidesstattliche Erklärung den falschen Weg angab, den die Männer zu Boyds Haus nahmen.

Howard sagte, er könne sich nicht an jedes Detail von vor 28 Jahren erinnern.

„Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich auf ihn geschossen habe“, sagte er.

Elking sagte aus, dass er bei Boyd zu Hause war und versuchte, Crack-Kokain zu kaufen, als zwei bewaffnete Männer mit schwarzen Masken auf ihn zukamen. Er sah, wie beide bewaffneten Männer Boyd erschossen und dann gingen.

Elking wurde gerufen, um Aufstellungen potenzieller Verdächtiger einzusehen. Als er immer noch niemanden identifizieren konnte, sagte Detective Joseph Nickerson zu ihm: „Ich weiß, dass Sie wissen, wer es ist“, und forderte ihn auf, „zu helfen, diese Typen von der Straße zu holen“.

Elking fühlte sich „gemobbt“ und wollte der Polizei helfen. Er sagte, wenn die Ermittler ihm sagen würden, wen sie verdächtigen, würde er sie als die Schützen identifizieren.

„Ich hasse es und lebe seit 30, 28 Jahren damit. Ich wünschte nur, ich könnte die Zeit ändern“, sagte Elking und kämpfte mit den Tränen.

Gardners Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Midwest Innocence Project ergab auch mutmaßliches Fehlverhalten der Staatsanwaltschaft und geheime Zahlungen an Elking sowie gefälschte Polizeiberichte und eidesstattliche Aussagen.

Nickerson bestritt Gardners Anschuldigungen und sagte dem St. Louis Post-Dispatch, dass er immer noch glaube, dass Johnson schuldig sei.

Im März 2021 lehnte der Oberste Gerichtshof von Missouri Johnsons Antrag auf ein neues Verfahren ab, nachdem Schmitts Büro erfolgreich argumentiert hatte, dass Gardner so viele Jahre nach der Entscheidung des Falls nicht befugt war, ein solches Verfahren anzustreben.

Der Fall führte zur Verabschiedung eines staatlichen Gesetzes, das es den Staatsanwälten erleichtert, neue Anhörungen in Fällen zu erhalten, in denen neue Beweise für eine rechtswidrige Verurteilung vorliegen. Dieses Gesetz befreite letztes Jahr einen weiteren langjährigen Insassen, Kevin Strickland. Er hatte mehr als 40 Jahre für einen dreifachen Mord in Kansas City gesessen.

Jim Salter, The Associated Press