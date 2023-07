CNN

Ein Mann aus Kalifornien wurde für den illegalen Import eines antiken Bodenmosaiks verurteilt, das vermutlich vor fast zweitausend Jahren im heutigen Syrien hergestellt wurde und einen Wert von fast einer halben Million Dollar hat.

Laut einer Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft wurde Mohamad Yassin Alcharihi, 56, am 21. Juni wegen der Einfuhr falscher Verschlusssachen für schuldig befunden

Alcarihi habe eine „falsche Einstufung“ über den „Wert und die Qualität“ des riesigen Mosaiks vorgenommen, hieß es in der Pressemitteilung der Bundesanwaltschaft. Das antike Kunstwerk kam im August 2015 im Rahmen einer Lieferung aus der Türkei im Hafen von Long Beach an.

Das Mosaik stammt vermutlich aus der byzantinischen Zeit des Römischen Reiches und zeigt eine mythologische Szene: Herkules rettet Prometheus, der von anderen Göttern an einen Felsen gekettet wurde, weil er Feuer gestohlen hatte.

Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft zahlte Alcarihi nur etwa 12.000 US-Dollar für die Antiquität, die ein Schätzungsexperte auf 450.000 US-Dollar schätzte. Als er das Kunstwerk in die USA brachte, log er und erklärte, dass er Keramikfliesen im Wert von weniger als 600 US-Dollar aus der Türkei importierte, so die Staatsanwaltschaft.

Das Mosaik wiegt satte 2.000 Pfund und ist der Pressemitteilung zufolge etwa 15 Fuß lang und 8 Fuß hoch. Das Stück wurde in einem Versandcontainer hinter einem Stapel Vasen versteckt und nach der Zollkontrolle per LKW zu Alcarihis Haus verschifft.

Es wurde in einer Einrichtung in Los Angeles gelagert, seit es 2016 aus Alcarihis Garage beschlagnahmt wurde. Die US-Staatsanwaltschaft antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu zukünftigen Plänen für das Kunstwerk.

Alcarihis falsche Aussagen über das Mosaik erfolgten nur wenige Monate, nachdem der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution verabschiedet hatte, in der die Zerstörung des kulturellen Erbes in Syrien verurteilt wurde. Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 haben Zerstörungen durch ISIS und opportunistische Plünderungen zum Verlust großer Mengen an Kunstwerken und archäologischen Artefakten geführt. Berichten zufolge haben IS-Kämpfer im Jahr 2015 sechs antike Statuen zerstört, darunter eine aus dem zweiten Jahrhundert.

Der Pressemitteilung zufolge soll Alcharihi nächsten Monat verurteilt werden. Ihm droht eine Höchststrafe von zwei Jahren im Bundesgefängnis.