Mann (86) in eigener Wohnung gefesselt und ermordet – die Polizei steht vor einem Rätsel

Vor mehr als 19 Jahren, am 15. August 2003, wurde der damals 86-jährige Rentner Josef Hellinger in seinem Haus in Flörsheim am Main (Main-Taunus-Kreis) ermordet. Das hessische Landeskriminalamt schließt den Fall nicht ab, sucht aber weiter nach dem oder den Mördern – jetzt ungelöst in der Sendung Aktenzeichen XY.

Rentner gefesselt und grausam getötet

Am Abend des 15. August 2003 zwischen 18.00 und 24.00 Uhr wurde der allein lebende Mann in seinem Haus in der Heinrich-Heine-Straße 15 in Flörsheim von einem oder mehreren Tätern überfallen und getötet. Wie die Wiesbadener Polizei mitteilte, wurde Josef Hellinger zunächst im Flur im Erdgeschoss überwältigt und anschließend mit Kabelbindern an Händen und Füßen sowie im Hals- und Mundbereich gefesselt. Außerdem wurde er mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen. Laut Polizeibericht führten der hohe Blutverlust und die erwürgenden Kabelbinder letztlich zum Tod des 86-Jährigen.