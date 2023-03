CNN

De officier van justitie van Manhattan, Alvin Bragg, zei zaterdag in een e-mail aan het personeel dat zijn kantoor “geen pogingen zal tolereren om ons kantoor te intimideren of de rechtsstaat in New York te bedreigen”.

De e-mail is verzonden nadat voormalig president Donald Trump op sociale media had gepost dat hij verwachtte worden gearresteerd in verband met het lopende onderzoek door de openbare aanklagers van New York naar een zwijggeldregeling waarbij volwassen filmactrice Stormy Daniels betrokken was en riep zijn aanhangers op om tegen een dergelijke stap te protesteren. .

Bragg zei dat zijn kantoor samenwerkt met de politie van New York City en de rechtbank om “ervoor te zorgen dat alle specifieke of geloofwaardige bedreigingen tegen het kantoor volledig worden onderzocht en dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen, zodat we alle 1.600 een veilige werkomgeving hebben.” ”, aldus de e-mail, die voor het eerst werd verkregen door Politico.

Danielle Filson, woordvoerder van de districtsprocureur van Manhattan, bevestigde de inhoud van de e-mail aan CNN, maar wilde verder geen commentaar geven.

De officier van justitie voegde eraan toe dat zijn kantoor “de wet gelijkmatig en eerlijk zal blijven toepassen en alleen in het openbaar zal spreken wanneer dat gepast is”, zoals hij zei dat ze bij alle onderzoeken doen.

John Miller van CNN meldde vrijdag dat er bijeenkomsten hebben plaatsgevonden tussen stads-, staats- en federale wetshandhavingsinstanties in New York City over veiligheidsvoorbereidingen voor een mogelijke aanklacht tegen Trump.

De communicatiecoördinator van de National Security Council, John Kirby, zei zondag dat het Witte Huis de situatie nauwlettend in de gaten houdt, maar zei dat hij niet op de hoogte was van enige voorbereidingen van het Witte Huis voor protesten of grote activiteiten in de nasleep van de berichten van Trump.

“We houden de situatie hier altijd zo goed mogelijk in de gaten”, zei Kirby zondag tegen Fox News. Als we dit in de gaten houden, zullen we het natuurlijk nauwlettend in de gaten houden.”

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende informatie.