Aanklagers in New York City die de vermeende rol van voormalig president Donald Trump in een zwijggeldregeling en doofpotaffaire onderzoeken, zijn gefocust “op het bewijs en de wet”, zei de districtsadvocaat van Manhattan, Alvin Bragg, dit weekend.

Sprekend op MSNBC’s “PoliticsNation”, ging Bragg niet in detail in op wat hij het “actieve onderzoek” noemde, maar prees in plaats daarvan de “professionaliteit” van zijn vervolgingsteam.

“Wij volgen de feiten. Het maakt niet uit van welke partij je bent, het maakt niet uit wat je achtergrond is. Wat heb je gedaan? En wat zegt de wet?” Bragg zei zaterdag en voegde eraan toe dat hij “niet meer mag zeggen omdat ik geen enkel onderzoek wil schaden”.

Het onderzoek heeft betrekking op een betaling van $ 130.000 aan volwassen filmster Stormy Daniels eind oktober 2016, dagen voor de presidentsverkiezingen, om haar het zwijgen op te leggen over een vermeende affaire met Trump tien jaar eerder. Trump heeft ontkend een affaire met Daniels te hebben gehad.

Aanklagers van Manhattan hebben de voormalige president uitgenodigd om te verschijnen voor de grand jury die zijn vermeende rol in de betaling en de doofpot onderzoekt, zei een persoon die bekend was met de zaak eerder, wat aangeeft dat er binnenkort een beslissing kan worden genomen over het aanklagen van Trump.

Trump zou dit weekend zijn juridische team ontmoeten in Mar-a-Lago om zijn opties te overwegen en mogelijk te beslissen of hij voor de grand jury zal verschijnen, vertelde een persoon die bekend is met de zaak aan CNN.

Betalingen met zwijggeld zijn niet illegaal. Aanklagers overwegen of ze Trump moeten aanklagen voor het vervalsen van de bedrijfsgegevens van de Trump-organisatie voor de manier waarop ze de terugbetaling van de betaling aan Michael Cohen weerspiegelden, de toenmalige fixer van Trump die zei dat hij het geld aan Daniels had voorgeschoten. Het vervalsen van bedrijfsgegevens is een misdrijf in New York.

Aanklagers overwegen ook of ze Trump moeten aanklagen voor het vervalsen van bedrijfsgegevens in de eerste graad voor het naar verluidt vervalsen van een record met de bedoeling een ander misdrijf te plegen of om een ​​ander misdrijf te helpen of te verbergen, wat in dit geval een schending van de campagnefinancieringswetten zou kunnen zijn. Dat is een misdrijf van klasse E, met een straf van minimaal één jaar en maximaal vier jaar.

De Trump-organisatie noteerde de vergoedingen als juridische kosten in haar interne boeken. Trump heeft de kennis van de betaling ontkend.

Op de vraag welke factoren een rol spelen bij de beslissing van een aanklager om in ieder geval door te gaan, zei Bragg: ‘We kijken naar de feiten en de wet en de feiten terwijl ze zich ontwikkelen. We bekijken documenten, we praten met getuigen en dus, ja, we leven in deze wereld, we kunnen horen wat deze expert zegt en we kunnen al het commentaar horen, maar onze focus ligt op het bewijs en de wet.

Trump zou de eerste voormalige president ooit zijn die wordt aangeklaagd en de eerste grote presidentskandidaat die wordt aangeklaagd. Hij heeft gezegd dat hij “er niet eens aan zou denken om de race te verlaten” als hij wordt aangeklaagd.

De woordvoerder van Trump zei vorige week in een verklaring aan CNN: “Het dreigement van de officier van justitie van Manhattan om president Trump aan te klagen is gewoon krankzinnig. De afgelopen vijf jaar is het kantoor van de officier van justitie op een heksenjacht geweest, waarbij elk aspect van het leven van president Trump is onderzocht, en ze zijn bij elke beurt leeggekomen – en nu dit.

In een lange post op zijn Truth Social-account donderdag zei Trump gedeeltelijk: “Ik heb absoluut niets verkeerd gedaan, ik heb nooit een affaire gehad met Stormy Daniels.”

Bragg zei echter dat hij niet volgt wat er op sociale media wordt gepost en zich in plaats daarvan “focust op het werk”.

Hij zei dat de boete van $ 1,6 miljoen die de Trump-organisatie in januari moest betalen voor het uitvoeren van een tien jaar durende belastingfrauderegeling, een voorbeeld was van de professionaliteit van zijn kantoor. Trump en zijn gezin werden niet aangeklaagd in de zaak.

“Ik dacht dat dat consequenties had”, zei Bragg. “De eerste keer dat we zo’n strafrechtelijke veroordeling hebben gehad waarbij de Trump-organisatie betrokken was. En het spreekt de strengheid en professionaliteit aan van de beroepsofficieren van justitie in mijn kantoor.”