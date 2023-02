Mangelndes Bewusstsein: Warum ist Krebsprävention so schwierig?

Die meisten Menschen haben Angst, an Krebs zu erkranken. Obwohl bestimmte Änderungen des Lebensstils das Krebsrisiko verringern können, einige davon erheblich, ergreifen nur wenige Maßnahmen. Ein Experte erklärt, warum das so ist und was manchmal beim Umdenken hilft.

Krebs macht mir Angst, sagen sieben von zehn Menschen in Deutschland in Umfragen. Damit ist Krebs die am meisten gefürchtete Krankheit in Deutschland – noch vor Alzheimer und Schlaganfall. Kein Wunder, denn Krebs kann jeden treffen – und doch wird zu wenig dagegen unternommen. Warum? „Dafür gibt es viele Gründe“, sagt Dr. Ursula Will, Ärztliche Leiterin der Präventionsambulanz des Bundeszentrums für Krebsprävention, im Gespräch mit ntv.de.

Dr. Ursula Will. (Foto: Jutta Jung, DKFZ)

Prävention sei im Gesundheitswesen ein Oberbegriff für gezielte Maßnahmen und Aktivitäten zur Vermeidung von Krankheiten oder Gesundheitsschäden, zur Verringerung des Erkrankungsrisikos oder zur Verzögerung ihres Auftretens, schreibt das Bundesgesundheitsministerium zur Erläuterung. Prävention richtet sich daher in erster Linie an Gesunde. Doch dieser Zielgruppe fehle oft das Bewusstsein für Risikofaktoren und der Impuls, etwas zu verändern, sagt Will. „Mir geht es gut, ich fühle mich gesund (trotz Rauchen, Übergewicht, ungesunder Ernährung, regelmäßigem Alkoholkonsum, zu wenig Bewegung etc.)“ sei oft ein Argument, das man sich selbst gebe, sagt die Präventivmedizinerin.

Leider ist dieser Mangel an Gesundheitskompetenz weit verbreitet. Nach aktuellem Stand der Präventionsforschung lassen sich „rund 40 Prozent aller neu diagnostizierten Krebserkrankungen in Deutschland allein durch die konsequente Umsetzung aller evidenzbasierten Maßnahmen der Primärprävention vermeiden“, schreibt die Nationale Dekade gegen Krebs. Das Problem: Auch wenn Sie sehr gesundheitsbewusst leben und versuchen, Krebs so weit wie möglich vorzubeugen, ist das noch keine Garantie dafür, dass Sie keinen Krebs bekommen. Denn neben dem Lebensstil gibt es weitere Risikofaktoren, Gene und das Alter sind essentiell. Beide Faktoren können nicht direkt geändert werden. Zudem kann man sich nach heutigem Wissensstand kaum aktiv vor bestimmten Krebsarten schützen. Dazu gehören zum Beispiel Kinderkrebs, Hirntumore, Leukämie oder Lymphome.

Fehler bei der Zellteilung

Die Auslöser aller Krebsarten beruhen auf genetischen Fehlern in der Zellteilung, die das Immunsystem nicht ausreichend bekämpfen kann. Solche Schäden können durch eine Reihe von Faktoren begünstigt werden. Beispielsweise steigt mit jedem Lebensjahr, das man älter wird, auch die Wahrscheinlichkeit solcher Fehler. Neben Alter und Genen gibt es auch Umwelt- und Lebensstilfaktoren. „Und jeder kann nur aktiv etwas gegen die Lifestyle-Faktoren und die Wahrnehmung der Früherkennungsangebote tun. Sie sind praktisch die einzigen Parameter, die man hat“, so Will weiter.

Manchen wird dies erst bewusst, wenn nahe Verwandte oder Freunde in ihrem persönlichen Umfeld an Krebs erkranken oder sogar an Krebs sterben. Sie wären dann empfänglich für Verhaltensänderungen, die im Alltag jedoch nicht so einfach umzusetzen sind. „Vielen geht es um die Veränderung von Gewohnheiten, oft sogar um das Aufgeben von Süchten wie Nikotin- oder Alkoholsucht. Solche Veränderungen sind alleine nur sehr schwer umzusetzen. Betroffene brauchen Unterstützung und sollten unbedingt danach fragen“, sagt Will. „Aber es lohnt sich, denn mit jeder kleinen Verbesserung des Lebensstils kann jeder direkt und unmittelbar das eigene Krebsrisiko senken.“

Aber was ist gute Krebsprävention?

Nach heutigem Stand der Wissenschaft wissen wir, dass es Krebserkrankungen mit sehr hohem, hohem und einige mit weniger hohem Präventionspotenzial gibt. Das bedeutet: Bei einer Reihe von Krebsarten lässt sich das Risiko durch Prävention deutlich senken. Dazu gehören zum Beispiel Lungenkrebs, Dickdarmkrebs, Brust- und Hautkrebs.

Durch das Humane Papillomvirus (HPV) verursachter Gebärmutterhalskrebs lässt sich durch Prävention sogar zu fast 100 Prozent vermeiden. Eine Ansteckung mit dem krebserregenden Virus kann durch die HPV-Impfung mit hoher Sicherheit verhindert werden. Regelmäßige Früherkennungsuntersuchungen und die Entfernung der Krebsvorstufen tragen ebenfalls dazu bei, das Risiko für Gebärmutterhalskrebs weiter zu senken. Und auch das Nichtrauchen kann ganz tolle Präventionserfolge bringen. Allein 85.000 Krebserkrankungen pro Jahr sind auf das Rauchen zurückzuführen und könnten durch Nichtrauchen vermieden werden.

Übrigens: Immer wieder wird die Psyche als Risikofaktor für die Entstehung von Krebs genannt. Allerdings ist die sogenannte „Krebspersönlichkeit“ ein solcher Mythos, denn klar ist: Stress, Depression oder Wut führen nicht zu Krebs. Allerdings hat die psychische Verfassung oft einen Einfluss darauf, wie man lebt. Menschen, die beispielsweise Dauerstress mit Zigaretten, Alkohol oder Zuckerprodukten bewältigen, erhöhen ihr Krebsrisiko.