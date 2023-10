Mangel an „vielen Männern“

Nur durch die #MeToo-Bewegung werde den Frauen „zugehört“, sagt Veronica Ferres. Es gebe keine andere Möglichkeit, als sexuelle Belästigung offenzulegen, sagte die Schauspielerin. Mit ihrer Rolle im „Tatort“, der am kommenden Sonntag ausgestrahlt wird, möchte sie zur Bildung von Mädchen beitragen.

Am kommenden Sonntag zur Hauptsendezeit übernimmt Veronica Ferres die Rolle der Sylvia im neuen Münchner „Tatort: ​​Queens“. Eine eiskalte Geschäftsfrau, die ihrem Chef junge Frauen zum Sex vorstellt und die Augen vor ihrem Leiden verschließt. Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ sprach die Schauspielerin über die Figur, die sie verkörperte: „Selten kann man eine Rolle mit solchen Abgründen und einem so harten Schutzschild spielen.“

Es ist wichtig, solche Charaktere zu zeigen, denn leider gäbe es sie auch im wirklichen Leben. Darüber hinaus ist ein solches Verhalten ein weit verbreitetes gesellschaftliches Problem. Der „Tatort“ wird hoffentlich zur Aufklärung beitragen und junge Frauen und Mädchen dazu ermutigen, Nein zu sagen. Als Vorbereitung diente der Fall von Ghislaine Maxwell, die dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein über viele Jahre junge Frauen zur Verfügung gestellt haben soll.

Ferres findet das Verhalten ihrer „Tatort“-Rolle „abstoßend“. Sie selbst habe sich nie aus Kalkül auf einen Mann eingelassen oder sich zu etwas zwingen lassen, sondern: „Es gab oft Situationen, die gefährlich waren.“ Deshalb ist es in ihren Augen unglaublich wichtig, dass es die #MeToo-Bewegung gibt: „Denn nur dann wird den Frauen zugehört.“

Ferres: Frauen waren früher „ganz allein“

Es gibt keine andere Möglichkeit, als sexuelle Belästigung offenzulegen. Das gelte sowohl für Opfer als auch für Menschen, denen es auffallen würde: „Leider mangelt es vielen Männern immer noch an Respekt vor Frauen.“

Früher waren Frauen „allein“, wenn ihnen etwas angetan wurde. Mehr noch: „Man machte ihnen sogar ein schlechtes Gewissen, dass sie letztlich selbst schuld seien und dass sie den Männern durchaus Avancen gemacht hätten. Das muss für die Frauen schlecht gewesen sein.“