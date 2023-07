Ein iPhone aus dem Jahr 2007 wird bei einer Online-Auktion für rund 190.000 US-Dollar verkauft. Noch nie hat ein Apple-Smartphone so viel bezahlt. Das liegt nicht nur an der Originalverpackung des Geräts, sondern auch an seiner besonders dürftigen Ausstattung.

Das erste iPhone kam am 29. Juni 2007 in den USA auf den Markt und kostete 399 US-Dollar bzw. 499 US-Dollar für Varianten mit 4 oder 8 Gigabyte (GB) Flash-Speicher. Jetzt hat eine Online-Plattform eines dieser Geräte für satte 190.372,80 US-Dollar (rund 160.400 Euro) versteigert. Das sind fast 100.000 US-Dollar mehr als der bisherige Rekordpreis von 63.356 US-Dollar bei einer Auktion im Februar.

Das Design des ersten iPhone ist immer noch beeindruckend. (Foto: Apple)

Die riesige Summe kam zustande, weil Sammler und Investoren laut Beschreibung von LCG Auctions kaum ein besseres Exemplar finden konnten. Dafür gibt es mehrere Gründe: Das iPhone stammt von einem Ingenieur, der an seiner Entwicklung mitgewirkt hat. Es wurde noch nie benutzt, ist originalverpackt und eingeschweißt, Karton und Folie sind in einwandfreiem Zustand.

Seltenes 4-GB-Modell

Besonders wertvoll ist das Gerät jedoch, da es sich um das Modell mit 4 GB kleinem Speicher handelt. Da sich die meisten Käufer damals für die 100 US-Dollar teurere 8-GB-Variante entschieden, stellte Apple am 5. September 2007, knapp zwei Monate nach dem Verkaufsstart, die Produktion des günstigeren iPhone ein.

Die Auktion startete am 30. Juni mit einer entsprechend hohen Schätzung von 50.000 bis 100.000 US-Dollar. Laut „9to5Google“ lag das Höchstgebot am Tag vor Auktionsende am 15. Juli bei rund 42.000 US-Dollar. Am darauffolgenden Tag schnellte der Preis zunächst auf knapp 67.000 US-Dollar in die Höhe, bevor das äußerst seltene Sammlerstück schließlich bei rund 158.000 US-Dollar lag. „9to5Google“ und andere betrachteten die Auktion als beendet. Aber heute hat LCG Actins einen Gewinn von satten 190.372,80 US-Dollar.

Warum noch versiegelt?

In diesem Fall befindet sich das iPhone der ersten Generation noch in der Originalverpackung, da es sich um ein Erinnerungsstück eines Apple-Ingenieurs handelte. Das im Februar verkaufte Gerät wurde von seinem Erstbesitzer nie ausgepackt und genutzt, da das erste iPhone in den USA zunächst nur mit einer SIM-Karte des Mobilfunkanbieters AT&T funktionierte. Die Frau habe das Gerät von Freunden geschenkt bekommen, schreibt „Business Insider“. Doch sie hatte bereits drei Verträge mit Verizon und scheute die teuren Umtauschgebühren. Deshalb landete das Gerät im Regal.

Ansonsten war die Ausstattung des ersten iPhone spartanisch. Es unterstützte nicht einmal den Mobilfunkstandard UMTS (3G), sondern musste sich mit EDGE (2,5G) begnügen. Das ursprüngliche iPhone hatte einen 3,5-Zoll-Bildschirm mit 480 × 320 Pixeln (163 ppi), eine 2-Megapixel-Kamera und den Safari-Webbrowser an Bord.