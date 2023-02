Manchester United will Anthony Martial diesen Sommer verkaufen, wobei Tottenhams Harry Kane, Napolis Victor Osimhen, Benfica-Star Goncalo Ramos und Ajax potenzielle Ersatzspieler sind

Manchester United ist offen für den Verkauf von Stürmer Anthony Martial im Sommer, da Chef Erik ten Hag einen neuen Stürmer im Auge hat.

Der 27-Jährige hat in dieser Saison 20 der 34 Spiele von United verpasst und war nach fünf verletzungsbedingten Unterbrechungen 16 Wochen lang abwesend.

Getty Martial wird Man United voraussichtlich im Sommer verlassen

Martial ist bis 2024 unter Vertrag und die Roten Teufel haben die Möglichkeit, seinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, sodass sie wahrscheinlich das Sommerfenster nutzen werden, um Geld zu verdienen.

Laut den Manchester Evening News gehört er zu den Spielern, die United zum Ende der Saison verkaufen will.

Der Bericht fügt hinzu, dass Ten Hag wahrscheinlich auch die Verbindung zu Skipper Harry Maguire und Linksverteidiger Alex Telles abbrechen wird.

Es wurde jedoch bekannt, dass United beschlossen hat, Martial als einen Spieler zu klassifizieren, den sie vor seinem letzten Verletzungsrückschlag abgeben möchten.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Nottingham Forest im Halbfinale des Carabao Cup zog sich der französische Nationalspieler aus dem Kader für den Premier-League-Sieg gegen Crystal Palace zurück.

Ten Hag ist scharf auf einen neuen Stürmer, mit Harry Kane von Tottenham und Victor Osimhen von Napoli.

Benficas Goncalo Ramos und das Ajax-Duo Mohammed Kudus und Brian Brobbey sind weitere Optionen, die in Betracht gezogen werden.

Getty Martial kam von der Bank, um gegen Forest einzunetzen, ist aber jetzt wieder verletzt

Martials Zeit in Old Trafford scheint zu Ende zu gehen, da der Spieler in den Saisons 2020/21 und 2021/22 nur acht Tore erzielt hat.

Im Januar 2022 wurde er dann an Sevilla ausgeliehen, wo er nur einmal in LaLiga traf.

Martial kam zu United für eine Gebühr, die am Stichtag im September 2015 auf 58 Millionen Pfund stieg, aber er hat die 20-Tore-Grenze in einer Saison nur einmal durchbrochen.

Der Franzose hat in dieser Saison bisher sechs Tore erzielt, aber keine vollen 90 Minuten absolviert.