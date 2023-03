Na glorie geproefd te hebben op Wembley met hun Carabao Cup-overwinning op Newcastle op zondag, hoopt Manchester United een stap dichter bij een nieuwe paradepaardje-finale te komen door het op te nemen tegen West Ham in deze vijfde ronde van de FA Cup.

Die 2-0 overwinning op de Magpies in het weekend maakte een einde aan een zes jaar durende trofee-droogte aan de rode kant van Manchester, en Rode Duivels-baas Erik ten Hag heeft duidelijk gemaakt dat hij niet tevreden zal zijn met het feit dat hij de enige zilveren medaille van United is. claim dit seizoen. Zijn sterk verbeterde kant strijdt nog steeds om nog eens drie trofeeën dit seizoen.

United heeft misschien wel de meest in vorm zijnde spits in de Premier League in de vorm van Marcus Rashford, en komt in deze wedstrijd op een ongeslagen reeks van 10 wedstrijden in alle competities.

Momenteel verwikkeld in een verrassende degradatiestrijd aan de onderkant van de Premier League, lijken de Hammers eindelijk vorm te krijgen en zullen ze een boost hebben gekregen door hun cruciale 4-0 overwinning op Nottingham Forest op zaterdag.

Die overwinning kwam echter met een prijs, aangezien doelman Lukasz Fabiański en verdediger Vladimír Coufal beiden blessures opliepen die hen uitsluiten van dit bekerduel op Old Trafford. Kurt Zouma staat op het punt om terug te keren na een dijbeenprobleem bij West Ham, terwijl de Italiaanse spits Gianluca Scamacca voor het eerst sinds januari zou kunnen starten in de plaats van de ongeschikte Danny Ings.

Nu Man United het zondag opneemt tegen rivaal Liverpool in een cruciaal Premier League-duel, staat ten Hag voor een selectiedilemma of hij zijn in vorm zijnde ploeg voor deze bekerwedstrijd moet rouleren, met Anthony Martial, Christian Eriksen, Donny van de Beek en Phil Jones niet beschikbaar door blessure.

Hieronder zetten we de beste op een rijtje live tv-streamingdiensten te gebruiken om de wedstrijd live te bekijken, waar ter wereld u ook bent.

Manchester United vs. West Ham: wanneer en waar?



Man United ontvangt West Ham op Old Trafford woensdag 1 maart. De aftrap is gepland om 19:45 uur lokale tijd in het VK (14:45 uur ET, 23:45 uur PT in de VS en Canada, en 6:45 uur AEDT op 2 maart in Australië).

Hoe u de wedstrijd tussen Manchester United en West Ham overal online kunt bekijken met behulp van een VPN

Als je merkt dat je de game niet lokaal kunt bekijken, heb je misschien een andere manier nodig om de game te bekijken – dat is waar het gebruik van een VPN van pas kan komen. Een VPN is ook de beste manier om te voorkomen dat uw ISP uw snelheden op de wedstrijddag afremt door uw verkeer te versleutelen, en het is ook een goed idee als u op reis bent en merkt dat u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk en u wilt toevoegen een extra privacylaag voor uw apparaten en logins.

Met een VPN kun je virtueel je locatie op je telefoon, tablet of laptop wijzigen om toegang te krijgen tot de game. De meeste VPN’s, zoals onze Keuze van de redactie, ExpressVPNmaak het heel gemakkelijk om dit te doen.

Het gebruik van een VPN om sport te kijken of te streamen is legaal in elk land waar VPN’s legaal zijn, inclusief de VS, het VK en Canada, zolang je een legitiem abonnement hebt op de service die je streamt. Je moet er zeker van zijn dat je VPN correct is ingesteld om lekken te voorkomen: zelfs als VPN’s legaal zijn, kan de streamingdienst het account beëindigen van iedereen die volgens hem correct toegepaste black-outbeperkingen omzeilt.

ExpressVPN is onze huidige beste VPN-keuze voor mensen die een betrouwbare en veilige VPN willen, en het werkt op verschillende apparaten.

Livestream de wedstrijd tussen Manchester United en West Ham in de VS

Deze bekerwedstrijd op Old Trafford wordt exclusief live in de VS uitgezonden ESPN plus. De aftrap is woensdag om 14:45 uur ET (11:45 uur PT) voor kijkers in de Verenigde Staten.

De zelfstandige streamingdienst van ESPN kost $ 10 per maand of $ 100 voor een jaarabonnement. Hiermee kun je alle FA Cup-wedstrijden van dit seizoen bekijken, inclusief deze intrigerende wedstrijd op Old Trafford. Lees onze ESPN Plus-recensie.

Livestream de wedstrijd tussen Man United en West Ham gratis in het VK

Het goede nieuws voor footy-fans in het VK is dat de gratis uitzendingen BBC en ITV de live-uitzendingen voor de FA Cup van dit seizoen delen.

Dit armatuur wordt exclusief vertoond op ITV1, met uitzendingen vanaf 18.30 uur GMT voorafgaand aan de aftrap van 19.45 uur.

ITV Aangezien de wedstrijd wordt uitgezonden op ITV1, betekent dit ook dat je de wedstrijd ook gratis online kunt bekijken via de on-demand streamingdienst van het netwerk, ITVX (voorheen ITV Hub). De service heeft een bijgewerkte nieuwe app die beschikbaar is voor mobiele Android- en Apple-apparaten, evenals een breed scala aan smart-tv’s.

Livestream Man United vs. West Ham-wedstrijd in Canada

Canadese voetbalfans die deze grote FA Cup-wedstrijd willen zien, kunnen alle actie live volgen via Sportsnet.

Sportsnet is beschikbaar via de meeste kabelexploitanten, maar snoersnijders kunnen zich in plaats daarvan abonneren op de zelfstandige streamingdienst SN Now van het netwerk, met prijzen vanaf CA $ 15 per maand of CA $ 150 per jaar.

Livestream Manchester United vs. West Ham wedstrijd in Australië

ViacomCBS heeft nu de uitzendrechten voor de FA Cup in Australië, wat betekent dat je wedstrijden van het toernooi nu live Down Under kunt bekijken via streamingdienst Paramount Plus. Je hoeft alleen maar een wekker te zetten voor de vroege donderdagochtend: de aftrap is om 06:45 uur AEDT.