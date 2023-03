Manchester United zal ernaar streven om terug te komen van een historisch pak slaag door Liverpool wanneer ze het donderdag opnemen tegen Real Betis.

Manchester United vs Real Betis kansen

Hier zijn de laatste wedstrijdkansen voor Manchester United vs Real Betis.

Beste bookmakers om te wedden op Manchester United vs Real Betis

Dit zijn onze best beoordeelde sites voor voetbalweddenschappen in het VK:

Manchester United vs Real Betis voorspellingen

Toen Manchester United zondag op Anfield aankwam, hadden ze er stilletjes vertrouwen in dat ze voor het eerst in zes jaar in dat stadion zouden winnen.

In plaats daarvan leden ze hun gezamenlijk ergste nederlaag aller tijden. Een 7-0 aanval door Liverpool zal lang in het geheugen gegrift staan ​​van iedereen die er getuige van was.

Dit was echt een verbazingwekkend resultaat – misschien wel het mooiste in de geschiedenis van de Premier League.

United was grotendeels uitstekend in 2023. Ze wonnen iets meer dan een week geleden de EFL Cup en behoren tot de favorieten om zowel de FA Cup als de Europa League te winnen.

Daarom was het gebonk van zondag zo’n schok. De ploeg van Erik ten Hag zakte in de tweede helft volledig in elkaar. Met een 1-0 achterstand bij de rust kregen ze nog zes keer tegen voordat het laatste fluitsignaal hen eindelijk uit hun lijden verloste.

“Als team moet je bij elkaar blijven”, zei Ten Hag tegen verslaggevers tijdens zijn persconferentie na de wedstrijd.

“Dat is wat we niet hebben gedaan. Het is een verrassing voor mij, ik heb dit niet gezien van mijn team. Ik denk niet dat wij het zijn. Ik denk niet dat het Manchester United is. Het was echt slecht, echt arm.”

De vraag is nu: hoe zal United reageren?

Zullen ze donderdag naar buiten komen en laten zien dat de 7-0 een bizar resultaat was? Of kan dat buitengewone resultaat op Anfield hun vooruitzichten voor de rest van het seizoen schaden?

Onze deskundige wedtips voor Manchester United vs Real Betis.

Wedtips Manchester United vs Real Betis

Real Betis zal worden aangemoedigd door de nederlaag van Manchester United op Anfield, en dit zal een grote test zijn voor het karakter van de Rode Duivels.

Beide teams scoren en meer dan 2,5 goals – 5/4 (bet365)

Het zou niet meer dan normaal zijn als het even duurde voordat Manchester United de sloop door Liverpool uit hun systeem had.

Ondanks hun positieve prestaties in voorgaande weken, zal het vertrouwen van de spelers een deuk hebben gekregen door die monumentale nederlaag tegen de aartsrivalen van United.

Real Betis zal proberen dat in hun voordeel te gebruiken. Manuel Pellegrini heeft in het Estadio Benito Villamarin een positieve, aanvallende ploeg neergezet, zodat de bezoekers niet achterover gaan leunen en voor de 0-0 gaan spelen.

Alleen Real Madrid en Barcelona scoorden dit seizoen meer verwachte doelpunten in La Liga.

Op weg naar de koppositie in hun Europa League-groep scoorde Pellegrini’s ploeg 12 keer in zes wedstrijden – en in geen van die ontmoetingen scoorden ze een nul.

Ondertussen slaagde United er zondag misschien niet in om te scoren, maar het is lang geleden dat ze dat thuis deden.

Inderdaad, je moet terug naar half oktober om de laatste keer te vinden dat een bezoekend team (Newcastle United) de nul hield op Old Trafford.

Sindsdien scoorde United in alle competities gemiddeld 2,5 doelpunten per thuiswedstrijd. Aanvallen zullen donderdag waarschijnlijk als beste uit de bus komen.

Manchester United wint van achter – 6/1 (bet365)

Het is opmerkelijk dat Manchester United veel aanvallender was in de tweede helft van hun thuiswedstrijden dit seizoen.

Dat is niet bijzonder ongebruikelijk, aangezien er na de pauze meer doelpunten worden gescoord dan ervoor.

Het valt echter op in hoeverre de ploeg van Ten Hag effectiever is in de tweede 45 minuten. Ze hebben na rust 16 doelpunten gescoord in hun 12 thuiswedstrijden in 2022/23, vergeleken met slechts acht in de eerste helft.

Betis doet het daarentegen beter van minuut één tot 45. Ze hebben in die periode van wedstrijden 18 doelpunten gescoord in La Liga, vergeleken met 14 in de tweede helft.

Gezien wat er zondag is gebeurd, zou United langzaam aan deze wedstrijd kunnen beginnen. Er zal waarschijnlijk in het begin wat schroom in hun spel zitten.

Maar het is onwaarschijnlijk dat het Old Trafford-publiek zich tegen het team zal keren vanwege hun over het algemeen goede vorm dit kalenderjaar.

Zelfs als ze achterop raken, wed niet tegen United dat als overwinnaar uit de bus komt in de heenwedstrijd van deze laatste 16.

Jadon Sancho scoort elk moment – ​​12/5 (bet365)

Jadon Sancho was tegen Liverpool een ongebruikte invaller. Hij werd na ziekte goed genoeg geacht voor een plaats op de bank, maar Ten Hag vond het duidelijk niet de moeite waard om hem te introduceren gezien de score vroeg in de tweede helft.

Het is moeilijk voor te stellen dat de United-baas dezelfde basiself kiest voor het bezoek van Real Betis.

Sancho zou een van de begunstigden kunnen zijn als Ten Hag besluit om Antony, Wout Weghorst of Bruno Fernandes uit de vuurlinie te halen.

De Engelse international begon aan beide benen tegen Barcelona in de knock-outronde van de play-offs en scoorde twee doelpunten in zijn laatste drie optredens op Old Trafford.

Het zou de moeite waard kunnen zijn om Sancho te steunen om hier de achterkant van het net weer te vinden. Marcus Rashford is de meest voor de hand liggende keuze op de markt voor doelpuntenmakers, maar de kansen die beschikbaar zijn op Sancho zijn inderdaad erg aantrekkelijk.

Hoe Manchester United tegen Real Betis te kijken

Plaats: Old Trafford, Manchester, Engeland.

Old Trafford, Manchester, Engeland. Datum en tijd: Donderdag 9 maart 2023, 20.00 uur.

Donderdag 9 maart 2023, 20.00 uur. Hoe te kijken: BT Sport 1.

