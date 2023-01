Manchester United vs. Reading LIVE-Kommentar: Marcus Rashford will seine unglaubliche Form im FA Cup fortsetzen, während die Red Devils-Legende nach Old Trafford zurückkehrt

Die Legende von Manchester United, Paul Ince, wird an diesem Wochenende nach Old Trafford zurückkehren, um in der vierten Runde des FA Cup eine große Überraschung zu erleben.

Inces Reading wird darauf abzielen, am Samstagabend gegen die formstarken Red Devils und einen entlassenen Marcus Rashford ein Schockergebnis zu erzielen.

Getty Rashford und die Red Devils waren in letzter Zeit in guter Form

Die Mannschaft von Erik ten Hag, die Everton in der letzten Runde geschlagen hat, hat in den letzten 12 nur ein Spiel verloren und will ihre Reise an diesem Wochenende unbedingt fortsetzen.

Der Schlüsselspieler für United war Rashford, der seit der Weltmeisterschaft in 10 Spielen 10 Tore erzielt hat.

Die Royals hoffen, dass der formstarke Mann seine Torserie beendet, wenn Manager Ince nach Manchester zurückkehrt.

Der 55-Jährige bestritt 206 Spiele für die Red Devils und gewann als Spieler zweimal die Premier League und den FA Cup, aber dieses Mal wird er ihren Pokallauf beenden wollen.

Manchester United gegen Reading: talkSPORT-Berichterstattung

Diese vierte Runde des FA Cup findet am Samstag, den 28. Januar statt.

Anpfiff im Old Trafford ist für 20 Uhr geplant.

talkSPORT wird das von Faye Carruthers präsentierte Spiel live übertragen.

Der Kommentar wird dann von Adam Bridge und dem ehemaligen englischen Verteidiger Micky Gray kommen.

Während talkSPORT.com auch einen Live-Blog über die gesamte Aktion führen wird.

Um talkSPORT oder talkSPORT 2 über die Website einzuschalten, klicken Sie HIER für den Live-Stream.

Sie können auch über die talkSPORT-App, über DAB-Digitalradio, über Ihren intelligenten Lautsprecher und über 1089 oder 1053 AM hören.

Getty Ince trifft am Wochenende im Old Trafford auf seinen Ex-Klub

Tottenham will Porro als Ersatz für Sporting Eye Brighton verpflichten „Es ist nicht fair“ – Rahms Einschätzung zu Bales Golfspiel, nachdem er neun Löcher mit ihm gespielt hatte Keane schwärmt von Martinez, während Statistiken zeigen, wie brillant der Mann von Man United war Kiwiors Partner, ein Twerk-Champion, sendet nach seinem Umzug nach London eine Nachricht an Arsenal-Fans Forest-Spieler kopieren Ronaldo-Feier gegen Man United, bleiben aber mit Ei im Gesicht zurück Jamie Carragher schlägt Kia Joorabchian zurück und deutet an, dass der Erfolg von Arsenal ihm recht gibt





Manchester United vs Reading: Team-News

Jadon Sancho kehrte letzte Woche zum Training für United zurück und könnte am Samstag in Old Trafford eine Rolle spielen.

Axel Tuanzebe könnte auch Teil des Kaders der Red Devils sein, nachdem er sich von einer Verletzung erholt hat, die ihn seit Juli außer Gefecht gesetzt hat.

Was Reading betrifft, so wird Chelsea-Leihgabe Baba Rahman wahrscheinlich als Linksverteidiger beginnen, während Jeff Hendrick, der von Newcastle ausgeliehen ist, im Mittelfeld steht.

Andy Carroll verpasste beim letzten Mal verletzungsbedingt die Niederlage gegen Stoke und steht für dieses Duell im FA Cup möglicherweise nicht zur Verfügung.

Getty Sancho ist wieder im Training für Man United

Manchester United gegen Reading: Was wurde gesagt?

Reading-Chef Ince hat Ten Hag und die Arbeit, die er bei United geleistet hat, vor ihrem Treffen an diesem Wochenende gelobt.

Ince sagte: „Für mich sieht es so aus, als hätte er die Standards erhöht. Er macht es auf seine Weise, was so wichtig ist. Es hilft, wenn Sie Spiele gewinnen und viel Geld ausgeben müssen.

„Er hat die richtigen Spieler geholt. Wir haben so viele Jahre über die Rekrutierung von United gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass er mit den Spielern dort hinkommt, die er eingebracht hat.

„Sie fangen alle an zu gelieren und das schafft Vertrauen. Wenn Sie auf Sir Alex Ferguson und seinen Erfolg zurückkommen, ist es so wichtig, diese Stabilität zu haben.

„Man kann nirgendwo ständig hacken und Manager wechseln. United hat das in den letzten vier oder fünf Jahren zu oft gemacht. Hoffentlich bleibt er noch lange dort.“

AFP Ten Hag wurde von seinem gegnerischen Manager gelobt

Manchester United vs. Reading: Fakten zum Spiel

Marcus Rashford von Man Utd war in seinen letzten fünf FA-Cup-Spielen an fünf Toren beteiligt (2 Tore, 3 Vorlagen). Sein bisher einziger Doppelpack im Wettbewerb kam im Januar 2017 gegen Reading.

Reading hat sieben seiner letzten acht FA-Cup-Spiele gegen Premier-League-Gegner verloren, das andere einen 3:1-Heimsieg gegen West Brom im Februar 2016.

Manchester United ist seit der 1:2-Niederlage gegen Arsenal im Jahr 2015 in den letzten 14 Heimspielen im FA Cup ungeschlagen (12 Siege, 2 Niederlagen). Sie haben nur eines ihrer letzten 39 Heimspiele gegen Teams außerhalb der höchsten Spielklasse verloren (31 D7), eine 0:1-Niederlage gegen Leeds United im Januar 2010.

Reading hat in allen Wettbewerben nur eines seiner 22 Spiele gegen Man Utd gewonnen (U7 N14) und die letzten sechs in Folge verloren. Ihr einziger Sieg gegen die Red Devils war im Januar 1927 in einer zweiten Wiederholung in der dritten Runde des FA Cup, einem Spiel, das in Villa Park ausgetragen wurde.

Manchester United hat sich in neun seiner zehn FA-Cup-Spiele gegen Reading durchgesetzt und ist erst in der dritten Runde der Saison 1926/27 gescheitert.

Bleiben Sie mit unserem LIVE-Transfer-Blog über die neuesten Nachrichten, Gerüchte und Klatsch auf dem Laufenden