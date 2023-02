Manchester United staat op het punt om jeugdinternational van Wales en sterspeler Gabriele Biancheri uit Cardiff City te contracteren.

De Rode Duivels hebben naar verluidt twee tot drie andere Engelse teams verslagen, ook na de 16-jarige centrumspits, en de jongere zal binnen een week naar de academie van United gaan.

instagram:@gabebiancheri_ Man United heeft er weer een jong talent bij

Volgens Fabrizio Romano is er een deal gesloten voor de jongeling, die zijn medische behandeling heeft afgerond en de reuzen van de Premier League klaar zijn om hem een ​​vierjarig contract bij de academie te laten tekenen.

Het is duidelijk dat Manchester United wacht op goedkeuring van de FIFA om de transfer af te ronden.

Ondanks geen officiële aankondiging van Man United, bracht Biancheri vrijdag een verklaring uit waarin hij zijn vertrek uit het worstelende Championship-team bevestigde.

Biancheri plaatste foto’s van hem tijdens zijn tijd aan de kant van Wales op sociale media en schreef: “Na meer dan negen jaar is mijn tijd bij Cardiff ten einde.

“Ik wil al mijn coaches bedanken voor hun hulp om de speler en persoon te worden die ik nu ben, en al mijn teamgenoten. Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor de kans die ik bij deze club heb gekregen.”

De tiener moest nog verschijnen voor het eerste team van Bluebird, maar had duidelijk de aandacht getrokken van Man United toen hij speelde voor de Under-21s en Wales’ Under-17s.

instagram:@gabebiancheri_ De jongere lijkt een echt talent te worden voor Wales

De U18’s van Man United wonnen in mei de Youth Cup-trofee op Old Trafford, met nu-eerste teamster Alejandro Garnacho die zeven goals en drie assists bijdroeg in die succesvolle Youth Cup-campagne.

Het is waarschijnlijk dat Man United dezelfde visie zal hebben voor de jongeling uit Wales, die vorig seizoen ook voor Cardiff in de competitie speelde.