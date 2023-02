De Erik ten Hag-revolutie is volop aan de gang, nu Manchester United versoepelt naar hun eerste trofee in bijna zes jaar.

Een 2-0 overwinning op Newcastle op Wembley maakte een einde aan een ongewoon lange baronperiode voor de Premier League-reuzen, en het duurde slechts zeven maanden voordat hun nieuwe manager aan het werk was.

Getty Ten Hag kon na zeven maanden glorie vieren

Getty Het waren de gebruikelijke verdachten die de zaken voor elkaar kregen

Er waren alle kenmerken van wat de Dutchman’s United zo goed heeft gemaakt, met nieuwe aanwinsten die uitblonken en verbeterd Engels talent dat zijn best liet zien.

De twee troeven kwamen samen in de 33e minuut toen Luke Shaw een perfecte voorzet naar Casemiro leidde om binnen te koppen, waarmee hij liet zien hoe ongelooflijk de voormalige Real Madrid-speler was.

Velen trokken zijn ondertekening van £ 60 miljoen in twijfel, maar hij heeft nu een record van 17 overwinningen in 20 carrièrefinales, met drie doelpunten en een assist.

Newcastle was goed begonnen, maar de wedstrijd was tegen hen zodra de Braziliaanse ster het net vond.

Slechts zes minuten later was het twee minuten toen Ten Hag opnieuw het ongelijk van de twijfelaars bewees toen hij toekeek hoe zijn veel verguisde noodspits Wout Weghorst tekende voor de goederen.

Hij won de bal en viel aan bij de verdediging van de Magpies, hij vond Marcus Rashford in het strafschopgebied en zijn schot werd van Sven Botman afgebogen, over Loris Karius heen en in de achterkant van het net.

getty Karius kon aan geen van beide doelpunten iets doen

Het resultaat laat een aanstaande Newcastle achter zonder een binnenlandse trofee in 68 jaar, noch zilverwerk in een competitie sinds 2007.

Er zijn nog steeds genoeg tekenen dat de nieuwe starters op weg zijn naar de top, maar 90 minuten op Wembley toonden aan dat United een van de reuzen is die hun pad zullen blokkeren.