Manchester United überlebt den späten Schrecken und holt Crystal Palace zum 13. Heimsieg in Folge

Manchester United schob sich mit einem 2:1-Sieg über Crystal Palace bis auf acht Punkte an Premier-League-Spitzenreiter Arsenal heran.

Tore von Bruno Fernandes und Marcus Rashford brachten das Team von Erik ten Hag in eine überlegene Position, aber eine rote Karte für Casemiro in der zweiten Halbzeit erlaubte Palace (öffnet in neuem Tab) wieder ins Spiel.

Jeff Schlupp halbierte den Rückstand in der 76. Minute und bereitete ein nervöses Finish vor, aber United (öffnet in neuem Tab) hielt an seinem 13. Sieg in Folge in Old Trafford fest.

Die Gastgeber erwischten den perfekten Start, Bruno Fernandes verwandelte cool vom Elfmeterpunkt, nachdem Will Hughes im Strafraum behandelt hatte.

Mittelfeldspieler Casemiro von Manchester United wurde wegen gewalttätigen Verhaltens vom Platz gestellt (Bildnachweis: Getty)

Es war die meiste Zeit der ersten Halbzeit eine Einbahnstraße, als Wout Weghorst, Antony und Rashford Vicente Guaita zu Paraden zwangen.

Palace verbesserte sich in den 10 Minuten vor der Pause, als Chris Richards seinen Kopfball nach einer Ecke von Michael Olise nicht aufs Tor lenken konnte.

Aber die Mannschaft von Patrick Vieira hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Berg zu erklimmen, als Rashford Luke Shaws niedrige Flanke nach einem fegenden United nach Hause drehte (öffnet in neuem Tab) Umzug.

Palace erhielt eine Rettungsleine, als Casemiro nach einem langen VAR-Check vom Platz gestellt wurde, wobei der Brasilianer seine Hände um Hughes Hals schlang.

Palace machte bald das Beste aus seiner zahlenmäßigen Überlegenheit, als Schlupp 14 Minuten vor Schluss einen missratenen Schuss von Cheick Doucoure geschickt an David de Gea vorbei ablenkte.

Es gab Chancen auf den Ausgleich, die beste davon verschmähte Jean-Philippe Mateta, der am langen Pfosten vorbeinickte.

Aber United zeigte beeindruckende Entschlossenheit, über die Linie zu kommen und die Lücke zu Arsenal zu schließen (öffnet in neuem Tab)der gegen Everton mit 0:1 verlor (öffnet in neuem Tab) im frühen Anpfiff.

Mit einem weiteren Heimspiel gegen Leeds (öffnet in neuem Tab) Am Mittwoch könnte die formstarke Mannschaft von Ten Hag nur noch fünf Punkte hinter der Spitze liegen, wenn Arsenal das nächste Mal aufs Feld geht.