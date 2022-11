Manchester United trennt sich von Cristiano Ronaldo | Sport | DW

Die zweite „Ronaldo-Ära“ beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United ist vorbei. Der Klub bestätigte den Abgang des 37-jährigen Portugiesen am Dienstagabend in einem kurzen Statement. Die Entscheidung, die „ab sofort“ in Kraft tritt, wurde einvernehmlich getroffen. Der Verein dankte Ronaldo für seinen „riesigen Beitrag“ im Old Trafford, der in 346 Spielen 145 Tore erzielte. Ronaldo hatte bereits zwischen 2003 und 2009 für die Red Devils gespielt und dort seine Weltkarriere gestartet. Im Sommer 2021 kehrte er an seine alte Wirkungsstätte zurück, konnte seine frühere Blütezeit aber nicht wiederholen und geriet zuletzt zunehmend ins Abseits.

United wolle sich nun darauf konzentrieren, „den Fortschritt der Mannschaft unter Erik ten Hag fortzusetzen und gemeinsam an Erfolgen auf dem Platz zu arbeiten“, heißt es in der Mitteilung.

Auswurf provoziert?

Vor seiner Abreise zur WM nach Katar hatte Ronaldo in der Sendung „Piers Morgan Uncensored“ mit United einen harten Generalvergleich abgeschlossen und damit abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt. United soll seine Anwälte eingeschaltet haben. Ob der Superstar zu einem anderen Topklub zurückkehrt oder nach der WM ganz aufhört, ist ungewiss. Als Ronaldo nach seinem Abschied von Juventus Turin im Jahr 2021 einen neuen Verein suchte, lagen die Bewerber nicht gerade auf einer Linie.

Ronaldo selbst hatte im Vorfeld der WM eigentlich schon über sein Karriereende spekuliert. Das hatte er allerdings nur für den Fall angekündigt, dass er am 18. Dezember mit Portugal Weltmeister wird. Die Portugiesen starten am Donnerstag in der Gruppe H gegen Ghana (17:00 Uhr MEZ) ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind Uruguay und Südkorea.

asz (SID, dpa)