Manchester United sucht Rechtsberatung inmitten der Meuterei von Ronaldo – Medien – RT Sport News

Manchester United muss rechtlichen Rat einholen, bevor es eine vollständige Antwort auf Cristiano Ronaldos sensationelles Interview mit dem britischen Fernsehmoderator Piers Morgan gibt, in dem der Spieler behauptete, er sei „verraten“ vom Verein und gab zu, dass er keinen Respekt vor Manager Erik ten Hag hat.

Die Nachricht vom nicht genehmigten Interview des 37-Jährigen mit Morgan auf TalkTV, das in den kommenden Tagen vollständig ausgestrahlt werden soll, kam für den Club überraschend, da mehrere Persönlichkeiten in seinen Machtkorridoren angeblich wütend auf die Portugiesen waren Aufsässigkeit des Sterns.

In kurzen online veröffentlichten Clips behauptet Ronaldo, vom Fußballverein misshandelt worden zu sein, und sagt, er fühle sich von den Roten Teufeln verdrängt.

Er zielte auch auf die Führung des Vereins und seinen besten Torschützen aller Zeiten, Wayne Rooney, der Ronaldos Verhalten in den letzten Monaten lautstark kritisiert hat.

United hat noch keine vollständige Antwort auf Ronaldos Interview gegeben, gab aber am Montag bekannt, dass es „wird seine Antwort prüfen, nachdem die vollständigen Fakten ermittelt wurden“ – mit der britischen Veröffentlichung Sky Sports, die vorschlägt, dass der Club Rechtsberatung einholt, um seine Optionen festzulegen.

In einem inzwischen gelöschten Tweet, Prozess- und Sportanwalt David Seligmann sagte, Manchester United hätte wahrscheinlich das Recht, Ronaldos Vertrag im Old Trafford zu kündigen, was ihn effektiv zum bekanntesten Fußballer der Geschichte macht, der von seinem Verein entlassen wurde.

„Nach diesem Interview hätte Man United wahrscheinlich Gründe, Ronaldos Vertrag zu kündigen – ein wesentlicher Verstoß gegen die stillschweigende Vertrauenspflicht sowie die ausdrücklichen Bedingungen bezüglich des Bringens [the] Verein in Verruf“, schrieb Seligman.

Es wird davon ausgegangen, dass Ronaldo keinen Anspruch auf irgendeine Form von finanzieller Entschädigung hätte, wenn erfolgreich festgestellt würde, dass er sich an Fehlverhalten oder Fahrlässigkeit beteiligt hatte.

Die FIFA-Regeln schreiben vor, dass keine Entschädigung verlangt wird, wenn ein Vertrag unter diesen Umständen gekündigt wird.

In der Zwischenzeit hat Piers Morgan näher darauf eingegangen, wie es zu dem umstrittenen Interview kam.

„Nun, Cristiano hat mich darum gebeten – ganz einfach“, erklärte der umstrittene Fernsehmoderator.

„Ich habe ihn nicht gefragt, er hat mich gefragt.

„Es war alles sehr neu. Darüber denkt er schon eine Weile nach. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass er eine tiefe Frustration darüber verspürt, was im letzten Jahr bei United passiert ist.

„Er fühlte, dass es an der Zeit war, sich zu äußern. Er weiß, dass es Brandstiftung sein würde, er weiß, dass dies einige Käfige erschüttern wird, aber er fühlt auch, dass er das tun sollte.

„Er weiß, dass die Leute ihn kritisieren werden, aber er weiß auch, dass das, was er sagt, wahr ist.

„Manchmal tut die Wahrheit weh.“