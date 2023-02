Manchester United gaat voor het eerst in meer dan tien jaar de prijs van een seizoenskaart verhogen.

Volwassen supporters van de club zien nu een stijging van vijf procent in de prijs van hun seizoenkaart per wedstrijd na 11 opeenvolgende jaren van bevroren prijzen.

Getty Volwassenen moeten straks meer betalen voor hun seizoenkaart bij de club

De wijziging zal in de aanloop naar het seizoen 2023/24 van kracht worden, waarbij Executive Club-leden ook een toename zien.

Abonnementhouders hebben maandag een mail gekregen over de wijzigingen.

Op hun website zei de club: “Ticketprijzen op Old Trafford – samen met de prijzen voor eten en drinken op wedstrijddagen – blijven tot de meest betaalbare in de Premier League en we zijn vastbesloten om die aanpak voort te zetten.

“Maar nu de kosten voor het leveren van wedstrijden de afgelopen vijf jaar met 40 procent zijn gestegen, en alleen al in de afgelopen 12 maanden met 11 procent, is de bescheiden prijsverhoging voor het seizoen 2023/24 nodig om de club te laten opereren.” op duurzame basis.

“We begrijpen dat onze fans ook onder druk staan ​​door de gestegen kosten van levensonderhoud en daarom hebben we de prijsstijgingen ruim onder het huidige inflatiepercentage gehouden.”

Na hun proefperiode dit seizoen zullen United-fans ook een stijging zien van 50 naar 75 procent van hun minimale kaartgebruik voor Premier League-wedstrijden.

Getty De club heeft gezegd dat een dergelijke verhoging zal helpen bij de duurzaamheid van de club

AFP Ondanks de prijsstijgingen zijn de Glazers nog steeds op zoek naar een verkoop van de club

Dit is ingevoerd om lege stoelen op Old Trafford te voorkomen.

Het nieuws is voor veel fans als een schok gekomen, vooral gezien het feit dat de Glazers van plan zijn de club te verkopen.

De club werd tegen het einde van 2022 te koop aangeboden en de huidige eigenaren zijn op zoek naar een bod van £ 6 miljard, met twee bevestigde biedingen op de Premier League-reuzen op tafel.

Een bod van sjeik Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, voorzitter van de Qatar Islamic Bank, zou ongeveer 4,5 miljard pond bedragen.

Getty United is sinds 2005 eigendom van de Glazers

De Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe en INEOS leiden ook een bod op de club ter waarde van ongeveer £4 miljard.

Naast deze twee biedingen zou er ook interesse zijn vanuit Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten.