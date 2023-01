Manchester-United-Kapitän Harry Maguire bereitet sich auf einen sensationellen Sturzflug von Inter Mailand vor: Bericht

Der Kapitän von Manchester United, Harry Maguire, könnte vor dem Ende des Transferfensters zu Inter Mailand wechseln.

Das geht aus einem Bericht hervor, der darauf hindeutet, dass der Verteidiger ein Ziel für die italienische Mannschaft ist, da er bei Erik ten Hag in Ungnade gefallen ist. Maguire begann die Saison für die Red Devils hinten, stand aber seit dem 0: 4-Debakel bei Brentford zweimal in der Premier League. Sogar Luke Shaw – ein Linksverteidiger – hat vor ihm als Innenverteidiger begonnen.

Ten Hag hatte zuvor darauf bestanden, dass Manchester United den englischen Star nicht gehen lassen würde – aber Inter Mailand wird diese Entschlossenheit auf die Probe stellen.

Harry Maguire hat eine harte Saison hinter sich – und könnte nun für Inter Mailand gesetzt werden (Bildnachweis: Getty Images)

Jetzt die Tägliche Post (öffnet in neuem Tab) sagt, dass Maguire in Europa immer noch hoch bewertet ist und Inter könnte sich vorstellen, dass er einen Schlüsselmann ersetzt. Milan Skriniar hat aufgedeckt (öffnet in neuem Tab) dass er zu Paris Saint-Germain wechselt, wobei der Deal bald abgeschlossen werden soll.

Inter wollte ursprünglich Victor Lindelof (öffnet in neuem Tab)so der italienische Transfer-Guru Fabrizio Romano (öffnet in neuem Tab). Jetzt haben sie ihre Aufmerksamkeit auf seinen United-Kollegen gerichtet.

Maguire ist immer noch der teuerste Verteidiger in der Geschichte des Fußballs, nachdem er für rund 75 Millionen Pfund zu United gewechselt ist. Seine Zeit im Old Trafford war jedoch durchwachsen und er wurde heftig kritisiert.

Für England hat der 29-Jährige in einer Dreierkette – so spielt Inter – immer gute Leistungen gezeigt, und es besteht Hoffnung, dass er vielleicht seine Karriere in der Serie A wiederbeleben könnte. Ein anderer ehemaliger United-Star, Chris Smalling, hat dies getan bei Roma.

Milan Skriniar verlässt Inter für PSG (Bildnachweis: Marco Luzzani/Getty Images)

Ein Wechsel so spät im Transferfenster wäre unwahrscheinlich, es sei denn Nerazzurri Fügen Sie eine ansprechende optionale Klausel hinzu, um den in Ungnade gefallenen Verteidiger zu kaufen.

Maguire wird mit 30 Millionen Euro bewertet Transfermarkt (öffnet in neuem Tab).

