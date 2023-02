Manchester United sicherte sich seinen Platz im Finale des Carabao Cup mit einem einfachen 2:0-Sieg gegen Nottingham Forest, bei dem Jadon Sancho zurückkehrte.

Das Ergebnis führte in Old Trafford zu einem 5: 0-Gesamtergebnis, als United in Richtung Wembley stürmte, wobei viele positive Ergebnisse zu sehen waren.

AFP Sancho war ein willkommener Anblick von der Bank

Anthony Martial hatte eine torgefährliche Rückkehr

Sancho kehrte zum ersten Mal seit Ende Oktober zurück, als er sich entschied, eine Auszeit vom Spiel zu nehmen.

Anthony Martial war ebenfalls wieder auf dem Platz, erholte sich von einer zweiwöchigen Verletzung und erzielte bei seinem Comeback mit Leichtigkeit ein Tor.

Das Tor des Franzosen und Freds späterer Versuch, der die Punktzahl verdoppelte, wurden beide von Marcus Rashford unterstützt, der in seinen letzten 15 Ligapokalspielen jetzt 18 Tore erzielt hat.

Das wird sich sicherlich als nützlich erweisen, wenn die Mannschaft von Erik ten Hag am 26. Februar in Wembley ankommt, wo sie gegen ein wiedererstarktes Newcastle antreten wird, das seinen ersten heimischen Titel seit 68 Jahren gewinnen will.

Auch Man United befindet sich auf einem unfruchtbaren Lauf und hat seit 2017 keinen Titel mehr gewonnen.

Die Giganten der Premier League haben in ihrer modernen Geschichte noch nie eine so kalte Phase durchgemacht, blicken aber endlich mit Ten Hag an der Spitze auf den richtigen Weg zurück.

AFP Die Ten Hag-Ära konnte in der ersten Staffel Besteck sehen

Chelsea enthüllt Fernandez, Ziyech zieht ab, Man United verpflichtet „Killer“, Everton hat Isco im Auge Tottenham-Chef Antonio Conte enthüllt, dass die Operation zur Entfernung der Gallenblase „gut verlaufen“ ist Die Wölfe kämpften letzten Sommer darum, Chelseas 106-Millionen-Pfund-Mann Fernandez für nur 17 Millionen Pfund zu verpflichten Die Fans brechen bei Aufnahmen aus, die zeigen, dass der neue Arsenal Jorginhos mangelndes Tempo für Chelsea verpflichtet Die Liverpool-Legende Steven Gerrard tippte auf eine Rückkehr als Trainer in die Premier League Murphy sagt Ten Hag, er solle aufhören, über Eriksens Verletzung und Carrolls Zweikampf zu ‚jammern‘





Leihgabe Marcel Sabitzer war auf der Tribüne und sah zu, wie eine weitere Erinnerung an das kluge Geschäft des Vereins war, mit einer Rückkehr zu Silberwaren und Champions-League-Fußball, die scheinbar gleich um die Ecke waren.