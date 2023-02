Manchester United Augenbewegung für diesen Flügelspieler von Atletico Madrid

Manchester United macht unter der Anleitung von Erik ten Hag große Fortschritte. Die Roten Teufel waren eine beständige Angriffsbedrohung, gepaart mit ihren schnellen, prägnanten Pässen, um die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Es gibt noch viel Raum für Fortschritte, und das Old Trafford-Team würde einige weitere Spieler brauchen, um mit Leuten wie Manchester City und Arsenal mithalten zu können, die über eine große Kadertiefe verfügen.

Laut einem Bericht von AS via SportsWitness könnte Flügelstürmer Yannick Carrasco Atletico Madrid zum Saisonende verlassen. Der Bericht besagt auch, dass Manchester United auf diese Situation achtet. Carrasco ist bei Wanda Metropolitano in die Hackordnung gefallen, sein aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2024. Dadurch könnte der Spieler am Ende der Saison für einen angemessenen Preis verfügbar sein. Es besteht die Möglichkeit, ihn für weniger als 20 Millionen Euro zu verpflichten.

Der 29-Jährige hat bisher wettbewerbsübergreifend 246 Spiele für Los Colchoneros bestritten, dabei 41 Tore erzielt und 41 Vorlagen gegeben. Die Vielseitigkeit des belgischen Nationalspielers muss einer seiner größten Vorzüge sein. Carrasco kann als Flügelspieler und Außenverteidiger agieren. Er kann auf beiden Flügeln spielen, gepaart mit einer hartnäckigen Entschlossenheit und Arbeitsmoral.

Seit der Ankunft von ten Hag hat das Old Trafford-Team den niederländischen Manager unterstützt, indem es ihn auf dem Markt unterstützt hat. Sie gaben einen beträchtlichen Betrag für den Kauf von Leuten wie Casemiro, Antony, Lisandro Martinez und Tyrell Malacia aus. Es wird auch angenommen, dass die Red Devils im Rahmen ihrer Kaderüberholung nach einem Notverkauf suchen könnten. Dieser Wechsel könnte dazu führen, dass am Ende der Saison bis zu sechs Spieler Manchester United verlassen.

Die Liste enthält einige Top-Namen wie Harry Maguire, Scott McTominay und Anthony Martial. Randspieler wie Alex Telles, Eric Bailly und Donny van de Beek könnten ebenfalls auf den Abgang zusteuern. In einem solchen Fall würde Man Utd nach neuen Gesichtern suchen, um etwas zu bewirken.

Carrasco würde dazu beitragen, diesem Team von Manchester United eine gewisse Kadertiefe zu verleihen, indem er sich nahtlos in verschiedene Positionen einfügt. Seine derzeitige Dynamik mit der Mannschaft von Diego Simeone bedeutet, dass Manchester United ihn für ein Schnäppchen verpflichten könnte, wenn sie klug spielen.

