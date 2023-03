Manchester United herstelde zich van de afstraffing van zondag tegen Liverpool met de knaller van Antony die hen hielp een 4-1 voorsprong in de eerste etappe van de Europa League in de laatste 16 op Real Betis te versterken.

United had soms moeite met La Liga’s als vijfde geplaatste ploeg en had het geluk om aan de rust in te gaan nadat Ayoze Perez, die de opener van Rashford al had geannuleerd, de paal raakte met David De Gea verslagen.

Maar toen Antony’s curlingpoging hun voordeel had hersteld, bliezen ze Betis weg. De dreunende kopbal van Fernandes uit een hoekschop was te krachtig voor Claudio Bravo om te hanteren, en Wout Weghorst voegde een vierde toe na goed werk van invaller Facundo Pallestri.

Antony en Weghorst lieten beiden glorieuze kansen liggen om de voorsprong van United verder uit te breiden, maar de ploeg van Erik ten Hag reist volgende week donderdag alsnog op pole position af naar Spanje om de kwartfinales van de Europa League te bereiken.

Spelersbeoordelingen Manchester Utd: De Gea (6), Dalot (6), Varane (7), Martinez (7), Shaw (7), Fred (7), Casemiro (6), Antony (7), Fernandes (8), Rashford (7) , Weghorst (6). Subs: Wan-Bissaka (7), Malacia (6), Sancho (6), Pellestri, McTominay (nvt). Echte Betis: Bravo (5), Sabaly (6), Pezzella (5), Felipe (6), Abner (6), Rodriguez (5), Carvalho (5), Henrique (6), Joaquin (6), Juanmi (6), Perez (7). Subs: Ruibal (5), Canales (5), Iglesias (5), Guardado (5), Jose (6). Speler van de wedstrijd: Bruno Fernandes

Hoe Man Utd een voet zette in de kwartfinales van de Europa League

Ten Hag wees een ongewijzigde ploeg aan bij degene die zondagmiddag op Anfield begon. Dit was het team dat United in de problemen had gebracht en het was het team dat hen eruit zou halen.

Ze genoten zeker van de perfecte start toen Marcus Rashford zijn man omzeilde en in een opener voorbij Bravo sloeg met minder dan zes minuten te gaan, toen United Betis dreigde weg te blazen rechtstreeks uit de vallen.

Maar er zaten nog scheuren in het pantser van het vertrouwen van de gastheren. Leicester-huurling Perez plaatste een laag schot terug over De Gea en binnen de verre paal om Old Trafford op het halfuur te verdoven, en van daaruit worstelde United om voor rust weer op stoom te komen.

In plaats daarvan leek Betis waarschijnlijker een ander doelpunt te vinden, met wat nerveuze verdediging die bijdroeg aan De Gea’s twijfelachtige verdeling. De twee combineerden voor de rust zodat Perez een voorzet in het zestienmetergebied kon kronkelen die van Raphael Varane en weg van de paal in veiligheid kwam.

Wat Ten Hag tijdens de rust ook zei, zorgde ervoor dat het zelfvertrouwen van zijn ploeg weer werd hersteld, en na zeven minuten in de tweede periode hadden ze hun voorsprong weer terug.

Antony had tot op dat moment een frustrerende avond tegen Abner Vinicius doorstaan, maar een val van de schouder gaf hem ruimte binnen de Europese debutant en vanaf 20 meter boog hij een prachtige curling-poging langs de onbewogen Bravo.

Het gevoel van opluchting rond Old Trafford was bijna voelbaar. Het veranderde al snel in pure jubel toen Luke Shaw’s geranselde hoekschop door Fernandes naar binnen werd geschoten, zelfs als Bravo hem over zijn lat had moeten kantelen om hem in veiligheid te brengen.

Wout Weghorst scoorde zijn eerste Man Utd-doelpunt op Old Trafford in de 4-1 overwinning





Met vertrouwen dat nu door de aderen van de gastheren stroomde, zochten ze naar een vierde. Een hebzuchtige Antony-chip frustreerde zijn teamgenoten met Fred en Weghorst die beter geplaatst waren voor een tik, terwijl de grote Nederlander zelf een glorieuze kans verspeelde om zijn naam op het scoreformulier te zetten.

Maar uiteindelijk scoorde hij zijn eerste Man Utd-doelpunt op Old Trafford in de slotminuten en had hij veel te danken aan de jonge invaller Pellestri.

Zijn snelle voeten uit een hoekschop stelden hem in staat om voor Scott McTominay te kruisen, wiens schot terugkaatste in het pad van Weghorst, die op zijn beurt met zelfvertrouwen het huis begroef.

Hoewel Ten Hag zal beweren dat United volgende week nog werk te doen heeft in Spanje, zal de United-manager blij zijn met de reactie van zijn kant en het volste vertrouwen hebben dat ze een rol zullen spelen bij de loting voor de kwartfinales van de Europa League. .

Ten Hag: Dit team heeft karakter

Erik ten Hag zei dat de 7-0 nederlaag van Manchester United tegen Liverpool het team heeft ‘gereset’, dat de ploeg een 4-1 overwinning op Real Betis in de laatste 16 van de Europa League bezorgde.



Man Utd-manager Erik ten Hag vertelde BT Sport:

“We speelden een zeer goede wedstrijd in beide helften en tegen de rust hadden we met 3-0 moeten staan. Maar dan is het 1-1, één foutje en we worden ervoor gestraft. Maar ik vond dat we goed speelden, vooral in de tweede helft.

“(Algemeen) 4-1, goede goals, goede prestaties en iets aan de fans. Ze geven ons ook iets terug omdat ze achter ons staan ​​en we zijn erg dankbaar na zondag.

“Het was een goede instelling vanaf het begin, we stonden op de voorste voet, we waren goed aan de bal, we vonden reservemannen op het middenveld. Ze maakten goede wissels, ze maakten goede runs achter en creëerden veel kansen. Ik ben blij vandaag.

“Het is altijd hoe een team reageert na een tegenslag – je ziet het weer, dit is niet de eerste keer dit seizoen. Het is al vijf of zes keer geleden, we kunnen resetten en terugveren. Dit team heeft karakter, dus het is een compliment aan de ploeg.”

Wat is het volgende?

Manchester United gastheer Southampton in de Premier League op zondag; aanvang 14.00 uur. Villareal gastheer Echte Betis in LaLiga op zondag om 17.30 uur, voorafgaand aan de terugwedstrijd aanstaande donderdag om 17.45 uur in Benito Villamarin.