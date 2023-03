Manchester United staat in de halve finales van de FA Cup met een 3-1 overwinning toen Fulham implodeerde na drie snelle rode kaarten op een dramatische dag op Old Trafford.

De ploeg van Marco Silva leek de kwartfinale onder controle te hebben na het doelpunt van Aleksandar Mitrovic in het begin van de tweede helft, maar de handbal van Willian zorgde voor een verbazingwekkende ommekeer waarbij zowel coach Silva en Mitrovic een rode kaart kregen als de Braziliaan.

Bruno Fernandes zorgde voor een gelijkspel vanaf de penaltystip en Marcel Sabitzer’s slimme afronding van dichtbij voltooide de omkering van het fortuin en liet de resterende negen man van Fulham beroofd achter. Fernandes voegde met een nadrukkelijke afronding late glans aan de score toe en het is het team van Erik ten Hag dat volgende maand op Wembley tegenover Brighton staat.

Spelersbeoordelingen Manchester Utd: De Gea (8), Wan-Bissaka (6), Martinez (7), Maguire (5), Shaw (7), McTominay (5), Sabitzer (7), Fernandes (8), Sancho (6), Rashford ( 6), Weghorst (5). Subs: Antony (7), Fred (nvt). Fulham: Leno (7), Tete (7), Diop (7), Ream (7), Robinson (7), Palhinha (9), Reed (7), Andreas (7), De Cordova-Reid (7), Mitrovic ( 3), Willem (5). Subs: James (nvt), Solomon (nvt), Soares (nvt), Cairney (nvt). Speler van de wedstrijd: João Palhinha.

Hoe Fulham het weggooide op Old Trafford

Het grootste deel van de middag was Fulham de meest indrukwekkende ploeg, waarbij United’s zes maanden durende ongeslagen reeks voor hun eigen fans in gevaar kwam. Het was een verdiende voorsprong voor de uitploeg toen Mitrovic vroeg in de tweede helft de bal in het net schoot na een omhaal van Issa Diop.

Zonder de geschorste Casemiro op het middenveld had United moeite om controle te krijgen. Het was Joao Palhinha, terug op het Fulham-middenveld na een eigen schorsing, die de dominante figuur was in het midden van het veld. En toen sloeg het spel om.

Teamnieuws Erik ten Hag voerde vier wijzigingen door in de ploeg van Manchester United die donderdagavond won van Real Betis. Luke Shaw keerde terug in de plaats van Tyrell Malacia. De geschorste Casemiro maakte plaats voor Scott McTominay. Marcel Sabitzer en Jadon Sancho kwamen in de plaats van Fred en Facundo Pellistri, die beiden op de bank zakten. Fulham-baas Marco Silva voerde drie wijzigingen door in zijn team. Issa Diop kwam achteraan in de plaats van Tosin Adarabioyo, Joao Palhinha keerde terug uit schorsing in de plaats van Sasa Lukic en Willian was terug met Manor Solomon genoemd als een van de wisselspelers.

United counterde op tempo en met Jadon Sancho die Bernd Leno had omzeild, koos Willian ervoor om de bal bij de lijn met zijn hand te blokkeren. Het werd opgemerkt na een VAR-recensie en als er sympathie was voor de speler, was er geen sympathie voor de acties van zijn teamgenoot.

Mitrovic duwde scheidsrechter Chris Kavanagh agressief weg en liet de scheidsrechter geen andere keus dan hem van het veld te sturen. Tien spelers zou moeilijk zijn geweest. Negen maakten het onmogelijk en toen Fernandes zijn strafschop omzette, was het momentum niet te stoppen.

Sabitzer verdient echter nog steeds een pluim voor de finish die United op kop zette. Het centrum van Luke Shaw werd verrukkelijk binnengedraaid door de middenvelder en Fulham wist dat het voorbij was. Fernandes’ tweede van de wedstrijd zorgde ervoor dat het er eenvoudig uitzag. Maar dit was een gek spel.

Silva: We waren het beste team

“Tot aan de penalty en de rode kaart waren we duidelijk het beste team op het veld”, vertelde Silva ITV. “We respecteren Manchester United, maar het was duidelijk dat we het beste team op het veld waren.”

Gevraagd naar de beslissingen, voegde hij eraan toe: “Wat moeilijk te begrijpen is, is waarom de twee momenten in hun strafschopgebied in de eerste helft waar een van hen een duidelijke penalty was voor Mitrovic – waarom checkte niemand?”

Over zijn eigen rode kaart zei hij: “Als je mij vraagt ​​of ik iets heb gedaan waar ik blij mee ben, natuurlijk niet. Maar als je mij vraagt ​​of dat een rode kaart moet zijn, heb ik grote twijfels. Ik zou het graag willen weten.” wat de scheidsrechter gaat schrijven over wat ik tegen hem heb gezegd.”

Keane: United heeft een schop onder de kont nodig

“Ik ben een beetje het vertrouwen kwijt dat ik nu naar United kijk”, vertelde voormalig Manchester United-captain Roy Keane ITV.

“Een maand of twee geleden dacht ik dat ze er klaar voor waren. Maar de laatste paar wedstrijden heb ik gezien dat sommige gewoontes terugkomen.

“Het is prima om zo nu en dan momenten te spelen, maar op dit moment voelt het als hun DNA. Ze zijn in een aantal echt slechte gewoonten terechtgekomen.

“Ze kwamen vandaag opdagen in de verwachting dat ze de wedstrijd zouden winnen omdat ze kwaliteitsspelers hebben. Maar als ze met die instelling komen opdagen voor de halve finale, zal Brighton ze verslaan.

“United heeft een schop onder de kont nodig.”

Wat is het volgende?

Fulham is na de internationale pauze weer in actie met een trip naar Bournemouth op zaterdag 1 april, terwijl Manchester United de volgende dag hun schema hervat voor de camera’s van Sky Sports.

Het team van Ten Hag reist af naar Newcastle voor Super Sunday, de aftrap van 16.30 uur in St James’ Park.