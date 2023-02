Marcus Rashford scoorde tweemaal toen Manchester United Leicester City met 3-0 versloeg op Old Trafford, waardoor dit zijn meest productieve seizoen ooit werd en de ploeg van Erik ten Hag binnen drie punten van de tweede plaats kwam.

Rashford, die nu zijn vorige score van 22 heeft overtroffen met 24 goals, bezorgde de gastheren de leiding tegen de gang van zaken in de eerste helft na een sterke start van Leicester, voordat ze hun voorsprong verdubbelden na een tussenkomst van de VAR om buitenspel teniet te doen.

Doelpuntenmakers Marcus Rashford en Jadon Sancho vieren feest op Old Trafford





Leicester zakte enigszins in de tweede helft in en invaller Jadon Sancho voegde United’s derde toe – hij speelde in een nieuwe nr. 10-rol nadat hij Alejandro Garnacho tijdens de rust had vervangen – omdat de ploeg van Ten Hag ten volle profiteerde van de als tweede geplaatste Man City-trekking op zaterdag in Nottingham Forest. .

Marcus Rashford viert feest met Wout Weghorst na een verdubbeling van de voorsprong van Manchester United op Leicester





Marcel Sabitzer had het geluk dat hij aan het einde van de eerste helft niet van het veld werd gestuurd vanwege een grote uitdaging op Leicester-verdediger Wout Faes en United moest in de eerste 20 minuten vertrouwen op twee geweldige reddingen van doelman David De Gea toen ze hun geluk bereden onder vroege druk van de Foxes, aan wiens reeks van drie wedstrijden een einde komt.

Meer om te volgen…

Marcus Rashford zette zijn goede vorm voort toen hij Manchester United tegen de gang van zaken op voorsprong zette



Marcus Rashford verdubbelde de voorsprong van Manchester United na tussenkomst van de VAR



Sancho voegde een derde toe voor Manchester United in hun Premier League-duel met Leicester



Wat is het volgende?

Manchester United‘S de aandacht gaat nu uit naar hun Europa League-play-off terugwedstrijd tegen Barcelona, ​​waarbij de Spaanse koploper donderdag Old Trafford bezoekt; aanvang 20.00 uur.

Daarna neemt de ploeg van Erik ten Hag het op Newcastle United live op Wembley in de Carabao Cup-finale op zondag Sky Sports; aanvang 16.30 uur.

Leicester stad zijn volgende in actie op zaterdag wanneer ze gastheer zijn Arsenaal; aanvang 15.00 uur. De ploeg van Brendan Rodgers speelt dan thuis tegen een FA Cup-gelijkspel Zwartbrand op dinsdag 28 februari; aanvang 19.30 uur.