Manchester United kwam terug van een achterstand en versloeg Barcelona met 2-1 op de avond en 4-3 in totaal om hun Europa League-play-off op Old Trafford te winnen.

Door de vroege strafschop van Robert Lewandowski had het team van Erik ten Hag werk aan de winkel, maar zijn rustwissel zorgde ervoor dat de wedstrijd met doelpunten van Fred en invaller Antony in de tweede helft voldoende veranderde om United door te stoten naar de achtste finales ten koste van Xavi’s Barca.

Het was een comeback die tijdens de pauze niet waarschijnlijk leek, maar er in plaats daarvan voor zorgde dat het een avond werd om nooit te vergeten, een enorm moment voor Antony en voor Ten Hag’s verbeterende team. Ze gaan de Carabao Cup-finale van zondag in en jagen nog steeds op glorie in vier verschillende competities.

Meer om te volgen…

Wat is het volgende?

Manchester United verleg nu hun aandacht naar Wembley, waar ze het opnemen Newcastle in de Carabao Cup-finale op zondag live verder Sky Sports; aanvang 16.30 uur. De ploeg van Erik ten Hag is dan gastheer West Ham in de FA Cup op woensdag; aanvang 19.45 uur.

Barcelona terugkeer naar LaLiga-actie op zondag om Almería; aanvang 17.30 uur. De koplopers reizen vervolgens naar bittere rivalen Real Madrid in de halve finales van de Copa del Rey op donderdag; aanvang 20.00 uur.