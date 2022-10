Manchester United 0 – 0 Newcastle

Marcus Rashford und Fred verpassten zwei späte Chancen für Manchester United, als Newcastle in Old Trafford ein torloses Unentschieden erzielte.

Fred verpasste in der 88. Minute ein leeres Tor, nachdem Rashford den Newcastle-Torhüter Nick Pope umrundet hatte, um den brasilianischen Mittelfeldspieler vorzubereiten, aber er verpasste seinen Schuss nach Druck von Fabian Schar am Pfosten vorbei.

Rashford, der Cristiano Ronaldo ersetzt hatte, nachdem der portugiesische Stürmer zwei Tore in der zweiten Halbzeit aberkannt gesehen hatte, köpfte dann in der 95. Minute eine Flanke von Casemiro vorbei.

Spielerbewertungen Manchester United: DeGea (6); Dalot (7), Varane (7), Martinez (6), Shaw (6); Casemiro (6), Fred (5); Antonius (6), Fernandes (6), Sancho (5); Ronaldo (6). Untertitel: Rasford (6). Newcastle: Papst (7); Trippier (7), Schar (8), Botman (7), Burn (7); Joelinton (7), Guimaraes (7), Langstaff (6); Almiron (6), Murphy (6), Wilson (6). Untertitel: Fraser (6), Wood (n/a), Targett (n/a), Willock (n/a), Lascelles (n/a). Mann des Spiels: Fabian Schar.

Die Gäste kamen in der ersten Halbzeit einem Treffer am nächsten, als Joelinton mit dem Kopfball gegen die Latte zweimal das Holzwerk traf und seinen Abpraller dann per Kopf an den Pfosten köpfte.

Das torlose Unentschieden lässt United auf dem fünften Platz liegen, drei Punkte hinter dem viertplatzierten Chelsea, während Newcastle einen Punkt weiter auf dem sechsten Platz bleibt, um seine ungeschlagene Serie auf fünf Spiele auszudehnen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Jamie O’Hara reagiert auf Marcus Rashfords Last-Minute-Chance, als Manchester United und Newcastle im Old Trafford unentschieden spielten



Wie United den Stillstand gegen Newcastle nicht überwinden konnte

Team-Neuigkeiten Erik ten Hag nahm drei Änderungen vor, als Raphael Varane, Luke Shaw und Jadon Sancho Victor Lindelof, Tyrell Malacia und Marcus Rashford nach dem 1:0-Sieg am Donnerstag gegen Omonia Nicosia mit 1:0 in der Europa League ersetzten.

Christian Eriksen fehlte krankheitsbedingt im Kader und der 17-jährige Kobbie Mainoo saß erstmals auf der Bank.

David De Gea bestritt seinen 500. Einsatz für United gegen eine Mannschaft aus Newcastle, deren einziger Wechsel Joelinton für Joe Willock einwechselte.

Vor dem Anpfiff im Old Trafford präsentierte der ehemalige United-Trainer Sir Alex Ferguson Ronaldo und Torhüter David de Gea, nachdem Ronaldo am vergangenen Wochenende sein 700. Vereinstor erzielt hatte, während der spanische Torhüter gegen Newcastle sein 500. United-Spiel bestritt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der legendäre ehemalige Manager von Manchester United, Sir Alex Ferguson, wird vom Publikum in Old Trafford mit großem Beifall bedacht, als er Cristiano Ronaldo und David de Gea vor ihrem Spiel gegen Newcastle Auszeichnungen überreicht



Aber es waren die Gäste, die den Feierlichkeiten beinahe einen Strich durch die Rechnung machten, als Joelinton De Gea zweimal besiegte, nur um ihn in der 24. Minute kurz hintereinander vom Holzwerk zu vereiteln, nachdem Callum Wilson in der neunten Minute einen Elfmetereinspruch gegen Raphael Varane abgelehnt hatte.

Uniteds einziger Torschuss in der ersten Halbzeit kam durch Antony, dessen geringer Versuch von Pope am kurzen Pfosten gestoppt wurde.

Cristiano Ronaldo wurden dann innerhalb von zwei Minuten in der zweiten Halbzeit zwei Tore aberkannt, wobei sein erstes in der 48. Minute wegen eines klaren Abseits ausgeschlossen wurde.

Der zweite war jedoch kontroverser, da der portugiesische Stürmer dachte, Newcastle hätte seinen Freistoß bereits ausgeführt, um Pope den Ball zu stehlen und in ein leeres Tor zu rollen.

Bild:

Cristiano Ronaldo erhält von Schiedsrichter Craig Pawson die Gelbe Karte





Schiedsrichter Craig Pawson glaubte jedoch, dass der Ball trotz Schars Berührung mit Pope immer noch tot war, und buchte Ronaldo für seine Proteste.

Der 37-Jährige wurde dann – zu seinem Ärger – 18 Minuten vor Schluss für Rashford ausgewechselt, und die Auswechslung hätte sich für United-Chef Erik ten Hag fast ausgezahlt.

Zuerst bereitete Rashford Fred vor, aber er verfehlte, als er unter Druck stand, und dann verpasste der englische Stürmer eine Chance in letzter Minute, als er weit über das Tor köpfte, um zu sehen, wie Ten Hag sein erstes Unentschieden seit seiner Übernahme verzeichnete.

Ten Hag: Wir haben den Sieg verdient | „Wir hätten gewinnen müssen“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Manchester-United-Trainer Erik ten Hag war nach dem 0:0-Unentschieden gegen Newcastle von der Leistung seiner Mannschaft und dem Ergebnis enttäuscht



Manchester-United-Chef Erik ten Hag: „Die Leistung war gut, ein Gegentor, wir haben gut gepresst, wir haben das Spiel kontrolliert und waren phasenweise gut am Ball – vor allem in der zweiten Halbzeit.

„Dann haben wir das Spiel diktiert und am Ende hätten wir das entscheidende Tor erzielen können – wir hätten es tun sollen. Eins von Fred, und dann [Marcus] Rashford musste punkten.

„Am Ende hätten wir gewinnen können, wir haben den Sieg verdient, und es ist ein großes Kompliment an die Mannschaft, dass wir dies mit einer körperlichen Leistung gegen eine der körperlich stärksten Mannschaften der Liga verdient haben. Sie [Newcastle players] alle hatten Krämpfe und wir machten weiter.“

How: Wir haben in der zweiten Halbzeit körperlich gelitten

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Newcastle-Cheftrainer Eddie Howe glaubt, dass seine Mannschaft einen Elfmeter gegen Manchester United hätte erhalten sollen, nachdem Callum Wilson im Strafraum gefoult worden zu sein schien



Newcastle-Cheftrainer Eddie Howe: „In der ersten Halbzeit hätten wir sicherlich führen sollen. Ich dachte, wir hätten den Spielplan wirklich gut umgesetzt, wir waren aggressiv und auf dem Vorderfuß. Wir haben ihren Rhythmus durcheinander gebracht und es gab diese Momente für Joelinton, die hätten sein können sehr verschieden.

„Er hat Pech mit dem ersten Kopfball, da es eine brillante Leistung war, und er hat auch Pech mit dem zweiten. Ich dachte, wir hätten mit Callum Wilsons Herausforderung auch einen Elfmeter haben können.

„Körperlich schienen wir in der zweiten Halbzeit zu leiden, da es Mitte der Woche im Camp ein bisschen krank war. Heute spielten ein paar Spieler, die nicht zu 100 Prozent fit waren.

„Vielleicht war das einer der Gründe und ich glaube auch, dass wir heute nicht so toll mit dem Ball waren. Wir haben den Ball manchmal weggegeben, das war untypisch für uns. Das fordert einen körperlich.“

Mannschaftsuhr der englischen Weltmeisterschaft

Englands Trainer Gareth Southgate war am Sonntag nicht in Old Trafford, sondern entschied sich dafür, am Sonntag in Villa Park zu sein – so schnitten seine potenziellen WM-Spieler beim torlosen Unentschieden im Nordwesten ab.

Marcus Rasford begann auf der Bank, nachdem er sich laut Ten Hag „unter dem Wetter“ gefühlt hatte, aber er wurde in der 72. Minute eingewechselt, um das Spiel zu beeinflussen. Beinahe hätte er Fred eine Vorlage gegeben, und dann ging er am Ende weit ins Aus – mehr klinischer Abschluss von Rashford in der Zukunft, und er könnte durchaus im Flugzeug nach Katar sitzen.

Bild:

Marcus Rashford verpasst eine glorreiche späte Chance





Jadon Sancho war sehr enttäuschend für United und fiel theatralisch, als er versuchte, einen Elfmeter in der zweiten Halbzeit zu gewinnen.

Lukas Shaw zeigte defensiv eine anständige Leistung, hatte aber im letzten Drittel Mühe, das Spiel zu beeinflussen.

Für Newcastle, Kieran Trippier beeindruckte als Rechtsverteidiger und zeigte, warum er am 21. November im Eröffnungsspiel gegen den Iran für England in der Startelf stehen könnte, nachdem er in Old Trafford eine solide Leistung gezeigt hatte, zu der auch eine beeindruckende Blockade gegen Ronaldo gehörte.

Torwart Nick Papst machte eine anständige Parade von Antony an seinem nahen Pfosten, obwohl er von Rashford fast in Verlegenheit gebracht wurde, nachdem der Stürmer ihn umrundete, nur damit Fred verfehlte.

Callum Wilson hatte einen sehr ruhigen Nachmittag für Newcastle, obwohl er keinen großartigen Service hatte und beinahe einen Elfmeter von Raphael Varane erzwungen hätte.

Gareth Southgate hat bis Freitag, den 21. Oktober Zeit, seinen vorläufigen englischen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar vorzulegen, die am 20. November beginnt.

Jeder vorläufige Kader muss auf eine endgültige 26-Mann-Liste reduziert werden, die der FIFA am Montag, dem 14. November, vorgelegt werden muss.

Statistiken der Fantasy Premier League

FPL-Statistiken: Manchester United gegen Newcastle Ziele Keiner Assists Keiner Bonuspunkte Dalot (3 Pkt.), Schar (2 Pkt.), Botman (1 Pkt.)

Opta-Statistik: Newcastle hat in dieser Saison in PL am meisten gespielt

Newcastle hat in dieser Saison mehr Premier-League-Spiele unentschieden gespielt als jede andere Mannschaft (sechs). Tatsächlich ist es erst das zweite Mal, dass sie sechs der ersten zehn Spiele einer Ligasaison unentschieden gespielt haben, ebenfalls sechs Unentschieden in den Jahren 1924-25. Manchester United hat nur eines seiner letzten 13 Heimspiele in der Premier League verloren (7 Siege, 5 Niederlagen), eine 1:2-Niederlage gegen Brighton auf MD1 in dieser Saison.

Newcastle hat nur eines seiner 28 Premier-League-Spiele in Old Trafford (U9 N18) gewonnen, wobei seine Siegesquote von 3,6 % die niedrigste aller Plätze ist, auf denen sie mehr als 10 Mal im Wettbewerb gespielt haben (ebenfalls 1/28 in Anfield). ).

Newcastles Nick Pope blieb in der Premier League zum 50. Mal ohne Gegentor; Kein englischer Torhüter hat seit seinem Debüt im September 2017 mehr Shutouts im Wettbewerb gehalten (gleichauf mit Jordan Pickford).

Was kommt als nächstes?

Manchester United sind am Mittwoch wieder im Einsatz, wenn sie die vier besten Rivalen empfangen Tottenham im Old Trafford, Anpfiff um 20.15 Uhr.

Die Mannschaft von Erik ten Hag steht dann am Samstag vor einem weiteren großen Spiel, wenn sie zur Stamford Bridge reisen, um dort anzutreten Chelsea – weiter leben Sky Sports – mit Anpfiff um 17.30 Uhr.

Samstag, 22. Oktober, 17:00 Uhr



Beginn 17:30 Uhr





Newcastles nächstes Spiel ist am Mittwoch, mit Everton Besuch des St. James‘ Park – Beginn um 19.30 Uhr.

Die Elstern stehen dann vor einer Reise nach Nord-London, um sie anzutreten Tottenham am Sonntag, 23. Oktober – live on Sky Sports – mit Anpfiff um 16.30 Uhr.