Es gibt diese Geschichte über die großartigen Leistungen von Niko Kovac bei Borussia Dortmund, wo die Arbeit sehr ruhig erledigt werden kann, da der Trainer die Mannschaft leitet. Das ist neu. Geschichten über Konflikte kommen nicht mehr vor, eine echte Krisenphase gibt es schon lange nicht mehr, und dann ist da noch die Frage der defensiven Stabilität. Man sagt, Dortmund spiele weniger spektakulär, agiere aber deutlich seriöser und verteidige besser. Diese These wird nach der deutlichen 1:4-Niederlage bei Manchester City in der Champions League immer schwieriger aufrechtzuerhalten.

Dortmund hat in den vier Spielen auf internationalem Boden bereits elf Gegentreffer zugelassen, nur drei der 36 Teilnehmer liegen in dieser Statistik hinter dem BVB. „Gegen solche Topteams muss man besser verteidigen, wir haben wieder vier Gegentore kassiert“, sagte Kovac in Manchester. Abwehrchef Nico Schlotterbeck hatte sogar das Gefühl, „teilweise überspielt“ worden zu sein. Borussia Dortmund ist an seine Grenzen gestoßen, und weil in vielen Regionen des komplexen Tableaus auch die Tordifferenz eine Rolle spielen wird, ist das Ausmaß der Niederlage besonders ärgerlich.

Erstaunlich ist, dass es in Dortmund noch immer keine Anzeichen von Selbstzweifeln oder Krisensymptomen gibt. Der Verein hat eine Phase mit einer Niederlage beim FC Bayern, mühsamen und teilweise dürftigen 1:0-Erfolgen gegen Köln und in Augsburg und diesem klaren Ergebnis in Manchester hinter dem Verein hinter sich. Zwischendurch gab es in Frankfurt einen glücklichen Pokalsieg, doch ein wirklich überzeugendes Fußballspiel gelang den Dortmundern schon lange nicht mehr. „Wir haben uns in den letzten Wochen das Leben schwer gemacht, wir haben ein bisschen zu viele Fehler gemacht, das müssen wir einfach abstellen“, sagte Waldemar Anton, der den BVB-Treffer zum 3:1 erzielte.

Allerdings werden der Mannschaft aus schwer nachvollziehbaren Gründen derzeit solche fußballerischen Schwächen verziehen, was für Kovac und die sportliche Leitung spricht. Niemand verliert die Nerven, weil der BVB starke Gegner wie Turin, München, Leipzig oder Manchester nicht besiegen kann. Aber es wird klar und eindeutig kommuniziert. Die Mannschaft in Manchester sei „nicht gut genug“ gewesen, sagte Kovac, „die Passstaffeln, die City gespielt hat, waren viel sauberer als bei uns. (…) Wir spielen auch gute Bälle, die richtigen Bälle, aber halbhoch auf Kniehöhe.“

Schwache Offensive

Der BVB stößt derzeit an seine Qualitätsgrenzen, die in den zehn Monaten seit der Ankunft von Niko Kovac eigentlich immer sichtbar waren. „Ich glaube, dass wir mit dem Ball bis zum gegnerischen Strafraum ganz gut klarkommen, aber danach fehlt uns ein bisschen die Durchschlagskraft“, sagte Schlotterbeck. Dieses Phänomen wurde phasenweise durch die Effizienz des Torschützen Serhou Guirassy kompensiert: Der Angreifer konnte aus wenigen und oft nahezu unauffälligen Möglichkeiten viele entscheidende Tore erzielen. Im Moment erlebt Guirassy einen Leistungseinbruch und es gibt niemanden, der einspringen kann.

Diese Offensivschwäche war neben den kleinen, aber gravierenden Defiziten in der Abwehr ein Aspekt, der im Laufe des Spiels immer deutlicher wurde. „Karim Adeyemi hat doppelt so viele Schusschancen wie Phil Foden, Phil macht rein, wir nicht“, sagte Kovac. Viele Dortmunder hoffen immer noch darauf, dass Adeyemi irgendwann dauerhaft und in solchen Spielen sein Potenzial unter Beweis stellt. Dass er in den wichtigsten Momenten das Entscheidende regelmäßiger erledigt, ohne dabei seine Defensivarbeit zu vernachlässigen. Das wäre auch ein echter Sieg für die Nationalmannschaft. Doch bisher verhält sich der 23-Jährige zu flatterhaft.

Es stehen wichtige Heimspiele an

Und so sind Adeyemis Schwankungen beispielhaft für die Verfassung des BVB. „Wir sind sicherlich eine gute Mannschaft in der Bundesliga, aber wir sind noch nicht auf dem Niveau von Man City“, sagte Kovac. Man könnte hinzufügen: Adeyemi und Guirassy sind gute Stürmer in der Bundesliga, aber sie haben nicht die Klasse von Foden, der 1:0 und 3:0 punktete, oder von Erling Haaland, der 2:0 traf. Und Fabio Silva, der Mann, der in Zeiten wie diesen als Ersatz für Guirassy geholt wurde, war bisher eine große Enttäuschung. In Manchester spielte er gut zehn Minuten und gewann kein einziges Duell.