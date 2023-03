Manchester City zal proberen het gat aan de top van de Premier League-tafel te dichten wanneer ze zaterdag Newcastle United ontvangen tijdens de vroege aftrap.

Manchester City vs Newcastle United kansen

Hier zijn de laatste wedstrijd odds voor Manchester City vs Newcastle United.

Manchester City vs Newcastle United voorspellingen

Een maand geleden was de stemming rond Manchester City een beetje somber.

De Premier League-kampioen had zojuist met 1-0 verloren van Tottenham Hotspur en gunde Arsenal de voorsprong in de titelrace.

Sindsdien is City echter ongeslagen. Ze stuurden Aston Villa met een minimum aan poespas en zegevierden toen over Arsenal in een knelpuntwedstrijd in het Emirates Stadium.

Nottingham Forest hield ze op de een of andere manier op een 1-1 gelijkspel, ondanks dat ze werden weggespeeld, en City’s ontmoeting met RB Leipzig in de Champions League eindigde ook met de scores.

Maar de ploeg van Pep Guardiola gaat het weekend in dankzij zelfverzekerde overwinningen op Bournemouth in de Premier League en Bristol City in de FA Cup.

De vorm van Newcastle evolueert in de tegenovergestelde richting. Deelnemen aan de finale van de EFL Cup afgelopen weekend betekende een stap voorwaarts voor de club, maar de dag eindigde uiteindelijk in een teleurstelling.

Een 2-0 nederlaag tegen Manchester United op Wembley betekent dat de Magpies slechts één van hun laatste vijf wedstrijden in alle competities hebben gewonnen.

De ploeg van Eddie Howe is daardoor uit de top vier gevallen en zou dit weekend zelfs kunnen worden ingehaald door het als zesde geplaatste Fulham.

Newcastle ligt nog steeds voor op schema – ze stonden in de eerste helft van vorig seizoen in de degradatiezone – maar dit zou weer een frustrerende middag kunnen worden voor Howe en co.

Onze deskundige wedtips voor Manchester City vs Newcastle United.

Wedtips Manchester City vs Newcastle United

Newcastle United verkeert in een slechte vorm en zou dit weekend zijn derde opeenvolgende nederlaag kunnen lijden tegen Manchester City.

Manchester City wint naar nul – 6/4 (bet365)

Arsenal’s nederlaag van Everton in een herschikte wedstrijd doordeweeks zorgde ervoor dat ze een voorsprong van vijf punten op de top van het klassement openden.

City kan het gat in de vroege aftrap terugbrengen tot twee punten, maar alles minder dan een overwinning zou Arsenal een grote boost geven in de aanloop naar hun duel met Bournemouth om 15.00 uur.

City heeft de laatste tijd verrassend moeilijk schone lakens gevonden. Ze versloegen dinsdag met succes Bristol City in de vijfde ronde van de FA Cup, maar hun tegenstanders scoorden in elk van hun laatste vijf wedstrijden op het hoogste niveau.

De verdedigingslinie van City is dit seizoen 25 keer doorbroken, wat hen het gedeelde derde beste defensieve record in de divisie opleverde achter Newcastle en Arsenal.

Maar de onderliggende statistieken suggereren dat ze een beetje pech hebben gehad. Op basis van verwachte tegendoelpunten was de achterhoede van City eigenlijk de meest waterdichte in de Premier League.

Newcastle heeft de laatste tijd moeite gehad om de bal achter in het net te krijgen. Ze slaagden er niet in op Wembley en speelden vorige week ook gelijk tegen Liverpool in een 2-0 nederlaag.

In feite hebben de Magpies slechts drie doelpunten gescoord in hun laatste zeven Premier League-wedstrijden. Dat zouden ze hier weer kunnen doen.

Manchester City -1 handicap – 11/10 (bet365)

De reis van afgelopen zondag naar Wembley zou altijd om meer gaan dan alleen het resultaat voor Newcastle.

Ongetwijfeld de grootste onderpresteerders in het Engelse voetbal van de afgelopen decennia, het wachten van de Magpies op een eerste trofee sinds 1969 gaat maar door.

Maar na de ellende van de Mike Ashley-jaren zijn Newcastle-fans weer verliefd geworden op hun club.

Het feit dat ze in feite eigendom zijn van Saoedi-Arabië kan problematisch zijn voor de voetbalindustrie in het algemeen, maar de bijna grenzeloze rijkdom van hun eigenaren betekent dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Newcastle strijdt om een ​​andere trofee.

Op de korte termijn zou dit bezoek aan het Etihad Stadium echter een ‘after the Lord Mayor’s show’-gevoel kunnen hebben.

Newcastle staat tegenover een van de twee beste teams van het land in een tijd waarin Manchester City weer op zijn best lijkt te worden.

Van City’s 10 thuisoverwinningen in de Premier League dit seizoen waren er negen met een marge van twee doelpunten of meer. De confrontatie van zaterdag met Newcastle zou kunnen volgen.

Phil Foden scoort elk moment – ​​11/4 (bet365)

Phil Foden is terug in de goede boeken van Pep Guardiola.

Voorafgaand aan afgelopen weekend was de Engelse international slechts aan drie van de vorige 10 Premier League-duels van Manchester City begonnen.

Guardiola leek genoegen te hebben genomen met Riyad Mahrez en Jack Grealish, aangezien zijn eerste keus breed uitpakt en de voorkeur geeft aan de controle die het duo biedt boven de agressieve, actiegerichte stijl van Foden.

Maar de 22-jarige is een shoe-in om zaterdag te beginnen na twee geweldige vertoningen in de afgelopen dagen.

Foden was de ster van de show in de 4-1 dreun van Bournemouth, met een doelpunt en een assist in een geweldig allround optreden.

En halverwege de week was hij er weer mee bezig om een ​​brace te scoren om City te helpen de kwartfinales van de FA Cup te bereiken.

Ook al is hij in en uit het team geweest, alleen Erling Haaland heeft sinds het begin van het seizoen meer doelpunten gemaakt voor City dan Foden.

Kieran Trippier komt graag naar voren als rechtsback voor Newcastle, en het linksbenige academieproduct zal proberen elke ruimte die hij achterlaat te benutten.

Foden is op dit moment vol vertrouwen en hij zal een grote bedreiging vormen voor de bezoekers van het Etihad.

Hoe Manchester City vs Newcastle United te kijken

Plaats: Etihad Stadium, Manchester, Engeland.

Etihad Stadium, Manchester, Engeland. Datum en tijd: Zaterdag 4 maart 2023, 12.30 uur.

Zaterdag 4 maart 2023, 12.30 uur. Hoe te kijken: BT Sport 1.

Commerciële inhoud: het accepteren van een van de bookmaker-aanbiedingen die in dit artikel worden genoemd, kan resulteren in een betaling aan talkSPORT.

