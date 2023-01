Manchester City vs. Arsenal – Fußballspielbericht – 27. Januar 2023

Manchester City setzte sich gegen Premier League-Titelrivalen Arsenal durch Nathan Akes Tor in der zweiten Halbzeit durch, das am Freitag im Blockbuster-Spiel der vierten Runde des FA Cup einen 1:0-Sieg im Etihad Stadium sicherte.

In einem Spiel mit wenigen klaren Chancen brach Akes zweites Saisontor in der 64. Minute, nachdem der Schuss des eingewechselten Julian Alvarez den Pfosten getroffen hatte.

Während City zum achten Mal in Folge in die Runde der letzten 16 des Wettbewerbs vorrückt, muss sich Arsenal auf seine Herausforderung um den ersten Premier-League-Titel seit 19 Jahren konzentrieren. Die Mannschaft von Mikel Arteta hat einen Vorsprung von fünf Punkten vor City und ein Spiel in der Hand, wobei die beiden Teams am 15. Februar in der Liga erneut aufeinander treffen werden.

Während Pep Guardiola nur zwei Änderungen an seiner City-Aufstellung vornahm – Stefan Ortega ersetzte Ederson im Tor und Ake für Aymeric Laporte in der Abwehr – erfrischte Arteta sein Team mit sechs Änderungen gegenüber der Mannschaft, die Manchester United am Sonntag besiegte.

Neben einem Start für den US-amerikanischen Nationalspieler Matt Turner im Tor und Kieran Tierney, der den ehemaligen Linksverteidiger von Man City, Oleksandr Zinchenko, ersetzte, gab es einen ersten Arsenal-Start für Januar, der Leandro Trossard verpflichtete.

Obwohl mehr als die Hälfte der Mannschaft gewechselt wurde, hatte Arsenal in den ersten 45 Minuten die Nase vorn. Und Trossard war das Herzstück aller besten Schritte seiner Mannschaft für die Zukunft.

Nach nur fünf Minuten führte seine feine Arbeit auf der linken Seite zu einem Schuss des heranstürmenden Takehiro Tomiyasu, der Ortega zu einer Parade erzwang. Der City-Backup wurde später in der Halbzeit erneut eingesetzt, diesmal als Trossard selbst mit einem kraftvollen Linksschuss aufs Tor ging, der mit einer Hand abgewehrt wurde.

Die wohl beste Gelegenheit bot sich jedoch, als Eddie Nketiah seine beeindruckende Torchance nicht fortsetzen konnte, als er eine Flanke von Torssard aus sechs Metern mit einem Volleyschuss verfehlte.

Auf der anderen Seite kam die einzige wirkliche Bedrohung für City von direkten Bällen auf Haaland. Turner war von seiner Linie aus wachsam, um zu verhindern, dass der produktive Frontmann nach einem Fehler von Rob Holding am Ende eines Balls landete, während ein späterer Heberversuch am Ziel vorbei ging.

Im Laufe der zweiten Halbzeit begann City jedoch, den Druck zu erhöhen. Und ein Doppelwechsel kurz vor der vollen Stunde erwies sich als entscheidend, um den Stillstand zu überwinden.

Nur wenige Minuten nach seiner Ankunft auf dem Platz drehte sich Weltmeister Alvarez um und setzte einen Schuss aus 25 Metern frei, der am Fuß des Pfostens zurückprallte. Jack Grealish tat gut daran, den Abpraller aufzufangen und die Verteidiger abzuwehren, bevor er den Ball zu Ake legte, der sauber an Turner vorbei und mit seinem schwächeren rechten Fuß in die lange Ecke abschloss.

Arsenal reagierte fast sofort, aber Laporte, der in der ersten Halbzeit den verletzten John Stones ersetzte, griff in letzter Minute sensationell ein, um eine wunderbar einladende Flanke von Granit Xhaka zu verhindern, die Nketiah für einen Abschluss aus kurzer Distanz erreichte.

Die Gäste zeigten sich in den Schlussminuten erneut stark, als sie auf den Ausgleich drängten, der ein Wiederholungsspiel erzwungen hätte, aber die Abwehr von City – und insbesondere Ortega im Tor – waren der Herausforderung gewachsen.