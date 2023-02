CNN

Voor het eerst sinds november heeft Manchester City Arsenal verdrongen aan de top van de Premier League.

Doelpunten in de tweede helft van Jack Grealish en Erling Haaland hielpen City woensdag aan een 3-1 overwinning op hun titeljagende rivaal in het Emirates Stadium, hoewel Arsenal nog een wedstrijd tegoed heeft.

Kevin De Bruyne zette de bezoekende ploeg op voorsprong toen hij een dwalende terugspeelbal van Takehiro Tomiyasu en een lobbal van doelman Aaron Ramsdale binnenhaalde.

Arsenal reageerde tegen het einde van de eerste helft toen Bukayo Saka vanaf de penaltystip gelijk maakte, maar Man City kwam in de laatste 20 minuten van de wedstrijd foutloos via Grealish en Haaland, die dit seizoen nu 26 doelpunten heeft gemaakt in 22 Premier League-wedstrijden.

“Het is een lange weg. Er zijn nog veel meer wedstrijden te spelen”, zei City-manager Pep Guardiola. “Door hier te komen en tegen dat team te winnen, (in de) tweede helft, waren we veel, veel beter.”

Velen verwachtten dat Arsenal zou wankelen na de snelle start van het seizoen en de afgelopen twee weken zijn er barsten ontstaan ​​in de ploeg van Mikel Arteta met een nederlaag tegen Everton en een gelijkspel tegen Brentford.

The Gunners werden gestraft voor twee slordige fouten tegen City, eerst na Tomiyasu’s ondermaatse pass, daarna toen Gabriel Magalhães het balbezit verloor waardoor Haaland en İlkay Gündoğan konden combineren voordat hij Grealish opzette.

Het resultaat betekent dat de titelrace in de Premier League nu een beslissende fase ingaat met het momentum in het voordeel van City.

De ploeg van Guardiola doet een gooi naar de vijfde titel in zes seizoenen.

“We hebben veel simpele dingen verkeerd gedaan en onszelf in de problemen gebracht”, zei Arteta.

“Gabriel was out en we speelden een snelle vrije trap, en opeens zaten we in de problemen. We gaven het weg in gebieden die onmogelijk zijn (om de bal weg te geven) tegen hen als je niet wilt dat je doel in gevaar komt.”

Arsenal reist vervolgens zaterdag af naar Aston Villa in de Premier League, terwijl Man City woensdag tegen Nottingham Forest speelt in de aanloop naar een Champions League-duel met RB Leipzig.