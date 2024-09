De Engelse Meister Manchester City heeft mediaberichten zo lang mogelijk op Mittelfeldspieler Rodri bekeken. De Spaanse nationale wedstrijd werd na twintig minuten achterstand in de topwedstrijd van FC Arsenal (2:2) op de grond gespeeld. De afgelopen 28 jaar hadden we na een pauze de eerste tekenen van een comeback.

Nach informatie over afzenders ESPN Kijk eens naar de Rodri einen Riss des Kreuzbands in Rechts Knie zu und fallt demnach für den Rest der Saison aus. De Atletiek meldt op de Montage van een nieuwe knieblessure, die ze graag in Rodri op hun Remis willen hebben. Die Untersuchungen laufen demnach noch. Wie daar wacht, zal daar zeker niet zitten. De Spaanse Nationale Spelen werden Man City voor een lange tijd, hier is wat.

Ben op de baan met elkaar Trainer Pep Guardiola is in goede gezondheid met zijn teamspelers en kan zich niet druk maken over zijn of haar officiële diagnose. „We waren blij met de entree van het team“, zei de coach voor de Liga-Pokal-Spiel tegen FC Watford op English Pay-TV-Sender Sky Sport“Als wij het wissen, kan de gemeenschap het zelf ook accepteren.”

Houd er rekening mee dat Rodría zich ook bewust is van het hoge belastingtarief voor voetbalprofessionals vanwege het volledig verpakte termijnplan. “Das ist meiner bescheidenen Meinung nach zu viel. Ik denk dat we zullen moeten wachten op onze passen”, waarschuwt hij. “Irgendjemand muss auf uns aufpassen, weil wir die Hauptdarsteller in diesem Sport or der Geschäft sindsdien, oder who man es nennennnennnen.”