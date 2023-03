MONTEREY, Californië (AP) – De man die is veroordeeld voor de moord op Kristin Smart, die meer dan 25 jaar geleden verdween van een universiteitscampus in Californië, is vrijdag veroordeeld tot 25 jaar tot levenslang in de gevangenis.

Jennifer O’Keefe, rechter bij het Superior Court van Monterey County, verwierp de moties van de verdediging om de veroordeling voor moord met voorbedachten rade van Paul Flores te schrappen, hem vrij te spreken en een nieuw proces te gelasten. Ze zei dat Flores “een kanker voor de samenleving” is en naast zijn gevangenisstraf zich moet registreren als zedendelinquent.

De 19-jarige Smart verdween tijdens het weekend van Memorial Day in 1996 van de California Polytechnic State University in San Luis Obispo aan de schilderachtige centrale kust van de staat.

Haar stoffelijk overschot is nooit gevonden, maar ze werd in 2002 legaal dood verklaard.

Aanklagers beweerden dat Flores, nu 46, Smart had vermoord tijdens een poging tot verkrachting op 25 mei 1996 in zijn slaapzaal op de universiteit, waar beiden eerstejaarsstudenten waren. Hij was de laatste persoon die met Smart werd gezien toen hij haar naar huis bracht van een feest buiten de campus.

Flores werd in 2021 gearresteerd samen met zijn vader, die werd beschuldigd van het helpen verbergen van het lichaam van Smart.

Het proces vond plaats in Salinas, in Monterey County, ongeveer 177 kilometer ten noorden van San Luis Obispo, nadat de verdediging had aangevoerd dat de bekendheid van de zaak Flores en zijn vader ervan weerhield een eerlijk proces in hun eigen district te krijgen.

Bij de veroordeling vroeg officier van justitie Chris Peuvrelle de rechter om de maximumstraf, noemde Flores een “echte psychopaat” en zei dat hij nooit uit de gevangenis mocht komen.

Smart’s vader, broers en zussen en andere vrienden en familieleden spraken tijdens de hoorzitting over de impact van haar dood op het gezin.

“Vandaag is uitstel van gerechtigheid geen ontkenning van gerechtigheid”, zei officier van justitie Dan Dow van San Luis Obispo County in een verklaring na de hoorzitting. “Na bijna 27 jaar van onuitsprekelijke angst heeft de familie Smart eindelijk de veroordeling van de moordenaar van hun dochter gezien. Hun kracht en vastberadenheid dienen als inspiratie voor ons allemaal.”

Een jury vond Flores in oktober schuldig. Een aparte jury sprak de 81-jarige Ruben Flores vrij van medeplichtigheid.

Tijdens het proces van Paul Flores probeerde advocaat Robert Sanger de moord op iemand anders te schuiven. Sanger merkte op dat Scott Peterson, die later tijdens een sensationeel proces werd veroordeeld voor de moord op zijn zwangere vrouw en de foetus die ze droeg, ook een student was op de campus, ongeveer 320 kilometer langs de kust van Los Angeles.

Sanger diende op 24 februari moties in bij de Monterey County Superior Court met het verzoek de aanklacht te seponeren en zijn cliënt vrij te spreken. Een motie zoekt ook een nieuw proces.

Sanger betwistte forensisch bewijs dat door de aanklager was aangeboden. Hij voerde aan dat het recht van Flores op een eerlijk proces was geschonden vanwege fouten in de vervolging en “de toelating van junk science als bewijs”.

“Er is een reden dat er 25 jaar lang geen zaak tegen Paul Flores is aangespannen”, aldus de motie. “Er was geen bewijs van een moord of dat Paul Flores die heeft gepleegd.”

De officier van justitie van San Luis Obispo County vroeg de rechtbank om die verzoeken af ​​te wijzen, met het argument dat “beweringen van wangedrag ongegrond zijn en de beweringen van gerechtelijke fouten onjuist zijn”.

Flores werd lange tijd beschouwd als een verdachte van de moord. Hij had een blauw oog toen rechercheurs hem ondervroegen. Hij vertelde hen dat hij het snapte door te basketballen met vrienden, die zijn account ontkenden. Later veranderde hij zijn verhaal door te zeggen dat hij zijn hoofd stootte tijdens het werken aan zijn auto, volgens gerechtelijke documenten.

Onderzoekers hebben gedurende twee decennia tientallen vruchteloze zoektochten naar het lichaam van Smart uitgevoerd. In de afgelopen twee jaar richtten ze hun aandacht op het huis van Ruben Flores in de gemeenschap van Arroyo Grande, ongeveer 20 kilometer ten zuiden van California Polytechnic State.

Achter traliewerk onder het dek van zijn grote huis aan een doodlopende straat vonden archeologen die in maart 2021 voor de politie werkten een bodemverstoring ter grootte van een kist en de aanwezigheid van menselijk bloed, aldus aanklagers. Het bloed was te gedegradeerd om er een DNA-monster uit te halen.

De Geassocieerde Pers







Kulturelle En