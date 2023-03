Autoriteiten in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben een man gearresteerd nadat hij probeerde een nooduitgang te openen op zijn United Airlines-vlucht terwijl het vliegtuig in de lucht was, zeiden openbare aanklagers maandag.

Toen de 33-jarige verdachte stewardessen begon aan te vallen, slaagden andere passagiers erin hem aan te pakken en te helpen hem in bedwang te houden totdat het vliegtuig veilig in Boston landde.

“Er zijn geen ernstige verwondingen gemeld”, aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring.

Waar wordt de man van beschuldigd?

Het incident vond zondag plaats tijdens een overlandvlucht van Los Angeles naar Boston, aldus het Amerikaanse openbaar ministerie voor Massachusetts in een verklaring.

Minder dan een uur voordat het vliegtuig zou landen op Boston Logan International Airport, werd de cockpitbemanning gewaarschuwd dat een zijdeur was uitgeschakeld.

Een stewardess inspecteerde de deur en ontdekte dat de vergrendelingshendel uit de volledig vergrendelde positie was gehaald en dat de hendel voor de noodschuif van de deur was uitgeschakeld. De bemanning heeft vervolgens zowel de glijbaan als de deur beveiligd.

De passagier zou een stewardess hebben aangevallen met een gebroken lepel die hij probeerde om te vormen tot een wapen Afbeelding: Bayne Stanley/ZUMA Wire/imago-afbeeldingen

De cockpitbemanning vermoedde dat de 33-jarige passagier met de deur had geknoeid, aangezien men hem al een tijdje dichtbij de deur had zien staan. Bemanningsleden waarschuwden de gezagvoerder dat de passagier waarschijnlijk “een bedreiging vormde voor het vliegtuig”.

Aanklagers zeiden dat de verdachte op dat moment uit zijn stoel stapte en een van de bemanningsleden aanviel met een gebroken metalen lepel, waarbij hij “de stewardess driemaal in de nek sloeg”.

Andere passagiers pakten de man vervolgens aan en hielpen bemanningsleden hem in bedwang te houden tot hij landde.

Hoe heeft de luchtvaartmaatschappij gereageerd?

United Airlines zei dat de passagier zal worden uitgesloten van toekomstige vluchten met de luchtvaartmaatschappij.

“We tolereren geen enkele vorm van geweld op onze vluchten en deze klant zal in afwachting van een onderzoek worden uitgesloten van vliegen met United”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

De man is beschuldigd van poging tot inmenging met leden van het cockpitpersoneel en bedienden met behulp van een wapen.

Levenslang is mogelijk

Als hij schuldig wordt bevonden, kan de 33-jarige een levenslange gevangenisstraf krijgen.

Ondanks de vermeende poging kunnen vliegtuigdeuren tijdens de vlucht niet worden geopend vanwege de druk in de cabine.

rs/jsi (AP, AFP)