Man Utd ontvangt woensdag meer dan vijf biedingen voor de club, aangezien Sir Jim Ratcliffe belooft geen ‘domme’ prijs te betalen | Voetbal nieuws

Er zullen meer dan vijf biedingen op Manchester United worden gedaan vóór de deadline van woensdagavond voor tweede aanbiedingen – en dat kunnen er zelfs acht zijn.

De familie Glazer zal de club zeker verkopen, maar alleen voor de juiste prijs. Als hun vraagprijs – vermoedelijk £ 6 miljard – niet wordt gehaald, zullen ze kapitaal ophalen om in de club te investeren en schulden af ​​te lossen.

Op basis van het niveau van de biedingen in de eerste ronde zijn er op dit moment geen favorieten, hoewel er na de deadline van woensdag wel een zou kunnen verschijnen.

Het mag niet worden uitgesloten dat de Glazers de controle over United behouden door een minderheidsovereenkomst overeen te komen, waarbij de prestaties van het team dramatisch verbeteren en er nu een nieuwe strategie van kracht is.

De verkoop van United zal voor hen geen gemakkelijke beslissing zijn, aangezien de club zelden beschikbaar is om te kopen en het onwaarschijnlijk is dat hij nog minstens 20 jaar op de markt zal komen.

Het bezoek van de delegatie van Sheikh Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani en Sir Jim Ratcliffe afgelopen donderdag en vrijdag haalde respectievelijk de krantenkoppen, maar verschillende andere geïnteresseerde partijen hebben de club de afgelopen twee weken bezocht – en waarschijnlijk zullen er volgende week ook meer bieders komen.

Ratcliffe wil geen ‘domme’ prijs betalen voor Man Utd

Sir Jim Ratcliffe zegt dat hij geen “domme” prijs zal betalen voor Manchester United.

De CEO van INEOS en zijn team brachten vorige week zes uur door op Old Trafford en Carrington en de vergaderingen eindigden om ongeveer 16.00 uur.

In een interview met de Wall Street Journal zei de 70-jarige: “Hoe bepaal je de prijs van een schilderij? Hoe bepaal je de prijs van een huis? Het is niet gerelateerd aan hoeveel het kost om te bouwen of hoe hoeveel het kost om te schilderen.

“Wat je niet wilt, is stomme prijzen betalen voor dingen, want dan krijg je er later spijt van.”

Ratcliffe, die al eigenaar is van de Franse club Nice, zei echter dat zijn interesse in United “puur in het winnen van dingen” zou zijn, en noemde de club een “goed voor de gemeenschap”.

Ratcliffe, 70, werd buiten Old Trafford gefotografeerd nadat hij clubbestuurders had ontmoet – in tegenstelling tot Sheikh Jassim, die Manchester de vorige dag niet persoonlijk heeft bezocht.

Maar bronnen in de VS zeggen dat de gesprekken afgelopen donderdag in Manchester tussen de Qatarese delegatie van sjeik Jassim en de leidinggevenden van United positief waren.

Zijn adviseurs werken nu aan het opstellen van een nieuw bod dat naar verwachting woensdag voor het einde van de beurs zal worden ingediend.

Eerder was duidelijk dat de bieders uit Qatar vastbesloten waren om niet te veel te betalen voor de club, maar dat standpunt is de afgelopen dagen verzacht, samenvallend met het bezoek van een delegatie aan Old Trafford.

Een delegatie uit Qatar reisde met de trein vanuit Londen naar Manchester en werd hartelijk ontvangen. De gesprekken duurden 10 uur – veel langer dan verwacht.

Sjeik Jassim en leden van zijn team waren eerder als fans naar Old Trafford geweest en de focus van dit bezoek was om een ​​beeld te krijgen van wat ze konden doen met hun kapitaalinvestering op het gebied van infrastructuur, jeugdontwikkeling en het damesteam.