Newcastle’s laatste snik overwinning op Nottingham Forest op Vrijdagavond voetbal heeft Manchester United in een “echt gevecht” getrokken voor een top-vier finish, zegt Sky Sports-expert Jamie Carragher.

Alexander Isak scoorde tweemaal – inclusief een blessuretijdstraf – in Forest toen Newcastle voor het eerst dit seizoen won toen hij van achteren kwam om er twee opeenvolgende overwinningen van te maken toen ze tot op drie punten van Man Utd op de derde plaats kwamen. tegen wie ze na de interlandpauze in de Premier League spelen in St James’ Park.

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van Nottingham Forest tegen Newcastle in de Premier League.



“Wat dat resultaat doet, is Manchester United terugbrengen in het peloton wat betreft de top vier posities”, vertelde Carragher aan Sky Sports.

“Ik denk dat we lange tijd het gevoel hadden dat United gegarandeerd in de top vier zou eindigen – Gary Neville ging zelfs zo ver om te zeggen dat ze als tweede zouden eindigen.

“Maar nu lijkt het erop dat ze in een echt gevecht verwikkeld zijn om in de top vier te eindigen, vooral nu Newcastle tegen Manchester United speelt.”

Eddie Howe, de baas van Newcastle, neemt een deel van zijn selectie mee naar Dubai tijdens de internationale pauze, waar hij zijn aandacht richt op hun grote wedstrijd tegen Man Utd op 2 april, live op Sky Sports.

“Ik weet niet of deze pauze een slechte zaak voor ze zal zijn, want ze zijn in zo’n goede vorm”, voegde Carragher eraan toe.

“Die wedstrijd tegen Man Utd voelt enorm, ik denk dat als ze die zouden kunnen winnen, ik bedoel dat ik Man Utd psychologisch meteen terug in de race voor de top vier race zou brengen – en niet alleen voor hen, maar ook voor de andere kanshebbers.”

Nev: Liverpool, Spurs hebben meer ervaring

Afbeelding:

Alexander Isak viert zijn winnaar in Nottingham Forest met Bruno Guimaraes





Manchester United komt voor de interlandperiode niet in actie in de Premier League vanwege de kwartfinale van de FA Cup tegen Fulham op Old Trafford op zondag.

Met de winnaars van de Carabao Cup die nog steeds op drie fronten strijden en manager Erik ten Hag met een aantal selectieproblemen kampt vanwege blessures en schorsingen, heeft Man Utd een veel moeilijker schema dan Newcastle.

Man Utd’s volgende zes wedstrijden Man Utd vs Fulham – FA Cup – Zondag

Newcastle vs Man Utd – Premier League – 2 april, live op Sky Sports

Man Utd vs Brentford – Premier League – 5 april

Man Utd vs Everton – Premier League – 8 april

Man Utd vs Sevilla – Europa League – 13 april

Nottingham Forest vs Man Utd – Premier League – 16 april, live op Sky Sports

Maar Sky Sports expert Gary Neville gelooft dat de Magpies niet genoeg zullen hebben om de strijd aan te gaan met Liverpool, Tottenham Hotspur en Man Utd voor de twee resterende plaatsen in de top vier die voor het oprapen liggen.

“Newcastle heeft een vrije loop tot het einde van het seizoen”, zei Neville. “United heeft vooruitgang geboekt in de FA Cup en de Europa League maakt het moeilijker voor hen met het feit dat Casemiro geschorst is voor de komende vier wedstrijden, wat een groot verschil is.

“Met deze laatste twee overwinningen bevindt Newcastle zich in een positie waarin ze het echt gaan proberen.

“Maar ik denk nog steeds dat Liverpool, Tottenham en United wat meer ervaring hebben.

“Dit is het moment om in vorm te raken. Eddie Howe zal zich niet laten meeslepen, maar hij zal na deze week veel meer zelfvertrouwen hebben.”

Carra: Onrust bij Liverpool, Spurs helpt Newcastle

Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Newcastle-manager Eddie Howe prijst de prestatie van wedstrijdwinnaar Alexander Isak in Nottingham Forest



Carragher is het niet eens met Neville en denkt dat Newcastle beter geplaatst is dan Tottenham Hotspur en Liverpool om een ​​plaats in de top vier veilig te stellen.

“Wat ik zou zeggen over Tottenham en Liverpool – de twee teams die Gary waarschijnlijk graag boven Newcastle wil eindigen – het voelt alsof er wat onrust is bij beide clubs”, aldus Carragher.

“Je kijkt naar Tottenham met de kribbe en Liverpool levert op dit moment prestaties die je niet helemaal kunt geloven. Ik denk niet dat je dat begrijpt met Newcastle. Als ik naar ze kijk en ze winnen niet, dan is het nog steeds een heel goede prestatie.” – ze gingen naar Man City en de kansen die ze misten.

“Ik kijk zelden naar Newcastle en ben dan niet onder de indruk.”