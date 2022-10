Man Utd gewinnt, Rashford und Martial treffen und Coady kardiert mit Paddy Power

Manchester United reist in den Goodison Park, um beim Auftakt der Premier League am Sonntagabend gegen Everton anzutreten.

Der Bet Builder von Paddy Power hat dabei geholfen, eine riesige Wette für das große Spiel der Premier League am Sonntag zum Preis von 52/1 zu erstellen, die Sie hier direkt zu Ihrem Wettschein hinzufügen können.

Manchester United reist am Sonntag in den Goodison Park, um gegen Everton anzutreten.

Paddy Power Bet Builder: Man Utd gewinnt, Anthony Martial und Marcus Rashford treffen und Conor Coady wird mit 52/1 kardiert*

HIER zu Ihrem Wettschein hinzufügen.

Manchester United geht am Sonntag in die Affäre, um nach dem 6: 3-Sieg gegen Manchester City am vergangenen Wochenende wieder auf die Siegerstraße in der Liga zurückzukehren.

Die Niederlage beendete eine Serie von vier Siegen bei der Drehung, die sie in die Top 5 aufsteigen ließ.

Die Mannschaft von Erik ten Hag ist derzeit Sechster in der Liga und geht ins Wochenende, zwei Punkte hinter Brighton auf dem vierten Platz.

Die letzten fünf erzielten Tore des Vereins stammen alle von Rashford oder Martial, der vor kurzem von einer Verletzung zurückgekehrt ist.

Everton setzt sich auf den 11. Platz, wird die Red Devils aber am Sonntag mit einem Sieg überholen und liegt nur drei Punkte hinter Chelsea auf dem fünften Platz, obwohl die Toffees ein Spiel mehr bestritten haben als viele der Teams um sie herum, einschließlich United und Chelsea.

Die Mannschaft von Frank Lampard hat ihre letzten beiden Spiele gewonnen und ist vor dem Spiel am Sonntag seit sieben Spielen ungeschlagen.

Neuzugang Conor Coady hat jedes Spiel für den Verein begonnen, seit er von Wolves ausgeliehen wurde, und beim Heimsieg gegen West Ham vor der Länderspielpause eine Verwarnung erzielt, bevor er letzte Woche beim Sieg in Southampton den Ausgleich erzielte.

Everton hat nur zwei der letzten 16 Begegnungen mit United gewonnen, wobei die Red Devils in derselben Zeitspanne acht Spiele gewonnen haben.

*Die Quoten waren zum Zeitpunkt des Schreibens korrekt

