Manchester United und Wolves treffen am Montagabend im Old Trafford im letzten Spiel des Eröffnungswochenendes der neuen Premier-League-Saison aufeinander.

Der Optimismus bei jedem dieser Vereine für die neue Saison scheint gegensätzlich zu sein.

Erik ten Hag geht in seine zweite Saison als Trainer im Old Trafford und hatte ein erfolgreiches Sommer-Transferfenster, sodass die meisten mit dem Verein verbundenen Personen zuversichtlich in die neue Saison gehen.

Der Niederländer übernahm ein Team, das letztes Jahr gerade den sechsten Platz in der Tabelle belegt hatte, und bescherte dem Verein mit dem Carabao Cup die erste Trophäe seit 2017, ein FA-Cup-Finale und einen Platz unter den ersten vier und sicherte damit den Champions-League-Fußball für die kommende Saison.

Die Red Devils waren auch auf dem Transfermarkt erfolgreich und haben bisher Rasmus Hojlund, Mason Mount und Andre Onana verpflichtet. Gerüchten zufolge sollen noch ein oder zwei weitere hinzukommen, was den Verein zuversichtlich macht, in den letzten Phasen weiterer Wettbewerbe dieser Saison mithalten zu können .

Die Wolves hingegen wurden gerade eine Woche vor Beginn der neuen Saison von ihrem Manager entlassen und ihr Besitzer sagte, sie könnten es sich nicht leisten, Geld für Neuverpflichtungen auszugeben.

Julen Lopetegui war erst der zweite Trainer in der Geschichte der Premier League, der am Weihnachtstag ein Team vom Tabellenende ins Überleben am Ende der Saison katapultierte.

Die Wolves beendeten die Saison auf dem 13. Tabellenplatz und mit einem Vorsprung von sieben Punkten vor der Abstiegszone.

Da Matt Doherty, 31, und Tom King, der in der vergangenen Saison in der zweiten Liga Northamptons zweiter Torhüter war, als Free Agents zur Mannschaft wechselten, konnte sich der Verein nicht verstärken und muss sich nun mit einem brandneuen Manager auseinandersetzen.

Gary O’Neil wurde Anfang der Woche als Nachfolger von Lopetegui ausgewählt, da der Engländer in der vergangenen Saison beeindruckt hatte, als er Bournemouth in der Premier League hielt.

Der Verein musste sich auch mit einer Reihe namhafter Namen auseinandersetzen, die den Verein verließen, darunter Ruben Neves, Joao Moutinho, Adama Traore, Nathan Collins, Conor Coady, Diego Costa und Raul Jimenez.

Die Wolves haben nur eines ihrer letzten zehn Spiele gegen Manchester United gewonnen, obwohl dieser Sieg im Januar letzten Jahres im Old Trafford stattfand.

Ten Hag schaffte letzte Saison sowohl gegen die Wolves als auch gegen O’Neil das Double, während letzterer für Bournemouth verantwortlich war.

So sehen Sie Man Utd gegen Wolves

Standort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Datum (und Uhrzeit: Montag, 14. August 2023, 20 Uhr

Montag, 14. August 2023, 20 Uhr So schauen Sie zu: Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Sports Ultra HDR

