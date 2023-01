Man Utd 3-1 Reading: Casemiro wurde von Erik ten Hag, Harry Maguire und Roy Keane gelobt, nachdem er beim FA Cup-Sieg zwei Tore erzielt hatte | Fußball Nachrichten

Roy Keane beschrieb Casemiro als „große Verpflichtung“ für Manchester United, nachdem der Brasilianer zwei hervorragende Tore erzielt hatte, um seiner Mannschaft mit einem 3: 1-Sieg gegen Reading in Old Trafford in die fünfte Runde des FA Cup zu verhelfen.

Der Mittelfeldspieler war wegen der Niederlage von United bei Arsenal in der Premier League am vergangenen Sonntag gesperrt, kehrte aber mit seinem zweiten und dritten Tor für den Verein und einer hervorragenden Gesamtleistung stilvoll zurück.

Als er 17 Minuten vor Schluss ausgewechselt wurde, erhielt er stehende Ovationen von den United-Anhängern, die ihn in ihr Herz geschlossen haben, und der ehemalige United-Mittelfeldspieler Keane sagt, der 30-Jährige habe die „Persönlichkeit“ und „Präsenz“, die erforderlich seien Anführer der Roten mitten im Park zu sein.

„Er war eine große Neuverpflichtung“, sagte Keane ITV. „In den letzten Jahren fehlte Man Utd, besonders mitten im Park, ein hochkarätiger Spieler mit einer großen Persönlichkeit, ein Typ mit ein bisschen Präsenz.

„Er ist ein erstklassiger Spieler. Wir sehen es Woche für Woche. Er beeinflusst die Spiele.“

Casemiro hat in seinen letzten neun Spielen für United sieben Tore erzielt, und nachdem er sich neben Toni Kroos und Luka Modric einen Namen als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld von Real Madrid gemacht hat, scheint er seine Gelegenheit zu genießen, unter Erik ten Hag zeitweise weiter nach vorne zu kommen.

„Bevor er kam, gab es diese Wahrnehmung, dass er ein sitzender Mittelfeldspieler ist, weil er mit verschiedenen Spielern bei Real Madrid zusammengearbeitet hat, Spielern, die eher angriffsorientiert sind“, sagte Keane. „Aber wir sehen jetzt in den letzten Monaten, dass er in Bezug auf den letzten Pass so viel Qualität hat, Tore erzielt und defensiv sehr, sehr gut ist.

„Eine große Verpflichtung für Man Utd und eine große Persönlichkeit, die Man Utd brauchte.“

Club-Kapitän Harry Maguire beschrieb seinen Teamkollegen als „einen phänomenalen Spieler“, der „das Team verbessert, die Moral verbessert und die Leistung verbessert hat“, während Ten Hag erklärte, wie Casemiro United hilft, ihre taktische Herangehensweise mit dem Ball umzusetzen.

„Wir wissen, dass er ein großartiger Spieler ist“, sagte Ten Hag ITV. „Im Mittelfeld in Madrid mit Kroos und Modric war es großartig.

„Wir sehen offensiv, dass er eine Rolle hat [to play]. Was mir gefällt, ist dynamischer Fußball mit Variationen, mit vielen Positionswechseln. Wir müssen [make] der Gegner denkt, damit wir davon profitieren können.“

Was kommt als nächstes?

Manchester United’s Nächstes Spiel ist ihr Carabao Cup Halbfinale, Rückspiel zu Hause Der Wald von Nottingham am Mittwoch live weiter Sky Sports; Anpfiff 20 Uhr.

Gastgeber ist dann die Mannschaft von Erik ten Hag Kristallpalast in der Premier League am Samstag; Anpfiff 15 Uhr.