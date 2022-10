Man Utd 1 – 0 West Ham

Marcus Rashford erzielte ein Jahrhundert voller Tore, als Manchester United am Sonntag im Old Trafford einen hart erkämpften 1: 0-Sieg gegen West Ham errang.

An dem Tag, an dem sich der Rekord von Manchester United, an jedem Spieltag einen einheimischen Spieler zu haben, auf 85 Jahre verlängerte, überwand das Akademieprodukt Rashford die West Ham-Abwehr und erzielte in der 38. Minute einen überragenden Kopfball, als er der 22. Spieler war, der 100 Tore für den Verein erzielte .

West Ham war durchweg eine Bedrohung, aber es fehlte entscheidend an diesem Killerfinalpass oder -abschluss, mit einer inspirierten Verteidigung des hinteren Pfostens von Diogo Dalot, wunderbaren Paraden von David de Gea, um Kurt Zouma und Declan Rice zu verwehren, und einem letzten Fehlschuss von Jarrod Bowen, der dafür sorgte Die späte Rallye der Hammers endete erfolglos.

Es war eine weitere Niederlage in Old Trafford für West Ham-Chef David Moyes, der nach 16 Besuchen als Manager der Premier League sieglos bleibt, da die Hammers die Chance verpassten, über Liverpool in die obere Tabellenhälfte aufzusteigen.

Für Manchester United verlängerte dieser düstere Sieg seine ungeschlagene Serie unter Erik ten Hag auf acht Spiele in allen Wettbewerben und brachte sie in der Premier League auf den fünften Platz, einen Punkt hinter den ersten vier.

Was kommt als nächstes?

Manchester United reist am Donnerstag um 17.45 Uhr zu Real Sociedad in der Europa League, bevor es am Sonntag um 14 Uhr zu Aston Villa in der Premier League geht.

West Ham reist am Donnerstag um 20 Uhr zum FCSB in der Europa Conference League, bevor er am Sonntag um 14 Uhr Crystal Palace in der Premier League empfängt.