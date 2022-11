Man Uniteds Warnung an Ronaldo: Kämpfen Sie gegen Ihren Abgang und lassen Sie sich verklagen

Manchester United hat Cristiano Ronaldo mitgeteilt, dass es seine Präferenz ist, nicht wegen Vertragsbruch zu klagen, aber dass es eine Option bleibt, wenn der Stürmer beschließt, gegen seinen Ausstieg aus Old Trafford zu kämpfen, teilten Quellen ESPN mit.

United veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt, dass sie nach Ronaldos explosivem Interview mit Piers Morgan, in dem er heftige Kritik an dem Verein und Manager Erik ten Hag ausübte, „angemessene Schritte eingeleitet“ haben.

Quellen haben ESPN mitgeteilt, dass United den bis Juni laufenden Vertrag des 37-Jährigen kündigen und ihn nach der Weltmeisterschaft nicht zurückhaben will. Laut Quellen will United, dass die Angelegenheit schnell gelöst wird, hält sich aber Optionen offen, von denen eine darin besteht, den portugiesischen Nationalspieler zu verklagen. Sie nehmen seit Montag Rechtsberatung in Anspruch.

Der Verein glaubt, dass er Gründe hat, Ronaldos Vertrag zu zerreißen, weil sein Interview ein grobes Fehlverhalten darstellt. United muss 14 Tage schriftlich seine Absicht mitteilen, den Vertrag eines Spielers zu kündigen.

– Stream auf ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mehr (US)

Quellen haben ESPN mitgeteilt, dass United einen langwierigen Rechtsstreit vermeiden will, aber akzeptiert, dass dies von Ronaldos Reaktion auf ihre Entscheidung abhängen wird, seinen Abgang zu erzwingen. Der Stürmer kam am Freitagabend mit dem Rest der portugiesischen Mannschaft nach Katar und wird am Samstag im Al Shahaniya Sports Club trainieren. Portugal beginnt seine Kampagne gegen Ghana am Donnerstag.

Quellen haben ESPN mitgeteilt, dass United hofft, dass die Angelegenheit vor dem Neustart der Saison mit einem Unentschieden im Carabao Cup gegen Burnley in Old Trafford am 21. Dezember abgeschlossen ist. Ihre Premier League-Kampagne beginnt am 27. Dezember gegen Nottingham Forest.

Ronaldo wird gesagt, dass er in der Trainingsbasis von United in Carrington nicht willkommen ist, selbst wenn Portugal in Katar vorzeitig ausscheiden sollte. Nach dem Spiel gegen Ghana treffen sie in Gruppe H auf Uruguay und Südkorea und könnten gegen Brasilien, die Schweiz, Serbien oder Kamerun antreten, wenn sie sich für die K.-o.-Runde qualifizieren.