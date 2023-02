De eerste pronkstukfinale van het Engelse binnenlandse seizoen 2022/23 vindt plaats op zondag als een oplevend Manchester United het opneemt tegen het hoogvliegende Newcastle United voor de Carabao Cup op Wembley.

Beide teams zullen proberen een einde te maken aan het lange wachten op zilverwerk. United won voor het laatst een trofee in het seizoen 2016-2017 toen de Rode Duivels dit toernooi wonnen, evenals de UEFA Europa League, onder leiding van Jose Mourinho. Ondertussen heeft Newcastle geen glorie geproefd sinds het in 1969 de Inter-Cities Fairs Cup (een voorloper van de Europa League) won.

De grote vraag in deze Engelse Football League-bekerfinale is hoeveel de grote Europa League-overwinning van Man United op Barcelona op donderdag heeft geëist van de ploeg van Erik ten Hag. Terwijl hun tegenstanders slechts twee dagen de tijd hebben gehad om te herstellen van hun Europese heldendaden, heeft Newcastle de hele week de tijd gehad om zich voor te bereiden op deze enorme wedstrijd, nadat het niet meer in actie was gekomen sinds de 2-0 nederlaag van afgelopen zaterdag thuis tegen Liverpool.

De in vorm zijnde Man United-spits Marcus Rashford is een grote twijfelaar, nadat hij geblesseerd uitviel tegen Barcelona. Newcastle zit zonder doelman Nick Pope, dankzij zijn schorsing voor een rode kaart tegen Liverpool. Nu zijn back-up Martin Dubravka niet in aanmerking komt, zal Magpies-baas Eddie Howe zich wenden tot derde keus Loris Karius, waardoor de voormalige doelman van Liverpool een kans krijgt op een grote wedstrijd. De 29-jarige Duitser was beroemd vanwege de twee doelpunten die Real Madrid een overwinning opleverden tegen the Reds in de Champions League-finale van 2018, een prestatie die zijn carrière deed ontsporen.

Zou Karius zondag een onwaarschijnlijke held blijken te zijn? Hieronder zetten we de beste op een rij live tv-streamingdiensten te gebruiken om de wedstrijd live te bekijken, waar ter wereld u ook bent.

Serena Taylor/Newcastle United/Getty Images



Man United vs. Newcastle: wanneer en waar?



De Carabao Cup-finale tussen Man United en Newcastle vindt plaats in het Wembley Stadium in Londen Zondag 26 februari. De aftrap is gepland voor 16.30 uur lokale tijd in het VK (11:30 uur ET, 8:30 uur PT in de VS en om 3:30 uur AEST op maandag 27 februari in Australië).

Hoe u de Man United vs. Newcastle EFL Cup-finale overal online kunt bekijken met behulp van een VPN

Livestream de wedstrijd Man United vs. Newcastle in de VS

De Carabao Cup-finale van zondag wordt exclusief live gestreamd in de VS ESPN plus.

De zelfstandige streamingdienst van ESPN kost $ 10 per maand of $ 100 voor een jaarabonnement. Hiermee kun je de grote wedstrijd van zondag op Wembley bekijken, evenals alle FA Cup-wedstrijden van dit seizoen. Lees onze ESPN Plus-recensie.

Livestream de wedstrijd Man United vs. Newcastle in het VK

De live-uitzendrechten voor de Carabao Cup-finale in het VK zijn bij Sky Sports. De wedstrijd van zondag wordt vertoond op de kanalen Sky Sports Main Event en Sky Sports Football. Als je Sky Sports al hebt als onderdeel van je tv-pakket, kun je de game streamen via de Sky Go-app, maar snoersnijders zullen een Now-account en een Now Sports-lidmaatschap willen instellen om de game te streamen.

Sky-dochter Now (voorheen Now TV) biedt streamingtoegang tot Sky Sports-kanalen met een Now Sports-lidmaatschap. Je kunt een dag toegang krijgen voor £ 12, of je nu aanmelden voor een maandelijks abonnement vanaf £ 26 per maand.

Livestream de wedstrijd Man United vs. Newcastle in Canada

Als je de EFL Cup-finale live in Canada wilt streamen, moet je je abonneren op DAZN Canada. De service heeft exclusieve uitzendrechten voor deze wedstrijd en voor elke UEFA Champions League- en Europa League-wedstrijd dit seizoen.

Een DAZN-abonnement kost momenteel CA $ 25 per maand of CA $ 200 per jaar en geeft je ook toegang tot de Champions League, Europa League en EFL Championship-voetbal, plus Six Nations rugby en WTA-tennis. Naast speciale apps voor iOS en Android is er een breed scala aan ondersteuning voor settopboxen en smart-tv’s.

Livestream de wedstrijd Man United vs. Newcastle in Australië

Voetbalfans Down Under kunnen de EFL Cup-finale bekijken op streamingdienst beIN Sports, die dit seizoen de exclusieve uitzendrechten heeft voor dit toernooi in Australië.

beIN Sports is beschikbaar via betaal-tv-pakketten zoals Foxtel, maar snoersnijders kunnen zich ook aanmelden bij beIN Sports als een op zichzelf staand streaming-abonnement. Geprijsd op AU $ 20 per maand, biedt beIN momenteel een gratis proefperiode van twee weken aan. Naast Carabao Cup-actie geeft een abonnement je ook toegang tot Ligue 1, Serie A, Bundesliga en EFL-voetbalverslaggeving.

Snelle tips voor het streamen van de Carabao Cup-finale met een VPN